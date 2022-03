Messi n'est pas en dépression, l'Argentine rassure le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marqué par l'échec du PSG, Lionel Messi retrouve le sourire avec l'Argentine, qui se veut rassurante sur la forme et le mental de La Pulga.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l’Argentine accueille le Venezuela dans une ambiance sereine et détendue. Le moment parfait pour le sélectionneur Lionel Scaloni de former un groupe le plus solidaire et équilibré possible afin de répondre présent au Qatar. L’élimination en 1/8e de finale de l’édition 2018 par la France, a marqué tout un pays qui voulait absolument voir Lionel Messi réussir après l’échec en finale en 2014. 2022 représentera donc la dernière chance pour un joueur qui semble tout de même l’ombre de lui-même cette saison au PSG. Cela n’a pas marqué Lionel Scaloni, qui a un passé chargé dans le football européen, et surveille donc de près les performances de La Pulga. Pour l’ancien milieu de terrain, Lionel Messi ne mérite bien évidemment pas les sifflets, d’autant qu’il a répondu présent face au Real Madrid à ses yeux.

Messi a bien joué face au Real Madrid

Demain soir, Messi disputera probablement son dernier match avec la sélection sur le sol argentin 🙁 pic.twitter.com/yviOZHwZX1 — Aliotop (@Aliotop_off) March 24, 2022

« Messi est à l’aise, il va bien, nous avons réussi à faire en sorte que le groupe assimile qui il est et qu’il se sente comme un de plus. Nous nous connaissons depuis longtemps. Ce qui devait toujours être normal a commencé à l’être il y a un peu plus d’un an. Quant à la situation avec le PSG, je suis allé le voir contre le Real Madrid et pour moi il a bien joué et dominé le jeu, mais il a fini par être éliminée de la Ligue des champions de façon inattendue. Il ne jouait pas mal, mais au Bernabéu, il suffit parfois d’un rien pour changer la donne. Le PSG est une équipe avec beaucoup d’attentes. Je crois que la situation ne l’affecte pas, je le vois bien, à chaque fois qu’il vient il le montre », a souligné Lionel Scaloni, persuadé que ce retour en Argentine fait à chaque fois un bien fou à Lionel Messi. Il faut dire qu’il s’agit peut-être du dernier match à domicile de Messi avec le maillot de l’équipe nationale, une retraite internationale à l’issue du Mondial étant fortement envisagée. En tout cas, le PSG espère retrouver le septuple Ballon d’Or avec le sourire pour finir la saison de manière convaincante, et faire taire les sifflets qui le visaient particulièrement, avec Neymar, lors du dernier match contre Bordeaux.