Messi met la pression sur Cristiano Ronaldo grâce au PSG

Par Alexis Rose

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a gagné un paquet d’abonnés sur Instagram. Si bien qu’il s’apprête à concurrencer son rival de toujours, à savoir Cristiano Ronaldo, sur les réseaux sociaux.

Cela fait plus d'une décennie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affrontent sur les différents terrains d’Europe. Mais alors que les deux légendes du football arrivent en fin de carrière, une nouvelle bataille va peut-être les animer dans les années à venir, à savoir le classement du footballeur le plus suivi sur Instagram. Pour l’instant, ce trophée virtuel est en la possession de CR7, qui totalise 389 millions d’abonnés sur le réseau social où la part belle est faite aux photos. Une marque que Messi pourrait bien atteindre dans les prochains mois, vu que l'international argentin vient de dépasser la mythique barre des 300 millions de followers. Un cap franchi grâce à sa grande carrière au Barça, mais aussi grâce à son arrivée au PSG, qui l’a de nouveau placé au centre de l’attention dans le monde entier. Ces derniers jours, Messi est donc devenu le deuxième footballeur à dépasser ce cap des 300 millions après CR7. En même temps, le Portugais et l’Argentin sont loin devant les autres, sachant que Neymar a 168 millions d’abonnés, et que Kylian Mbappé ne compte par exemple que 63,5 millions de followers. Autant dire que dans ce domaine-là aussi, les nouvelles stars du foot ont encore du chemin à parcourir avant de recoller aux basques du duo Messi - Cristiano Ronaldo.

Un nouveau duel Messi - Cristiano Ronaldo sur Instagram

Reste maintenant à savoir si Messi arrivera un jour à revenir sur CR7. Pas si sûr, vu que le joueur de Manchester United est quand même beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux que son rival. Pour cela, il suffit juste de comparer le nombre de publications. Si Messi se contente de 821 publications, Cristiano en compte 3 219. S’il est donc moins actif que CR7 sur Instagram, Messi a quand même son public, et c’est pour cela qu’il n’hésite pas à poster des photos de son quotidien avec Antonella Roccuzzo et ses enfants. D’ailleurs, au cours des dernières heures, Messi a publié une nouvelle photo aux côtés de sa femme pour donner de ses nouvelles après avoir été touché par le Covid-19.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Bonjour ! Comme vous le savez, j'ai eu le COVID et je voulais juste vous remercier pour tous les messages que j'ai reçu et pour vous dire que cela a pris plus longtemps que ce que je pensais pour aller mieux mais je suis presque rétabli. J'ai vraiment hâte de retourner sur les terrains. Je m'entraîne ces jours-ci pour revenir à 100%. Il y a de très beaux défis à venir cette année et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt », a lancé Messi, qui va maintenant s’attarder à retrouver son meilleur niveau au PSG. Histoire de se donner toutes les chances de remporter la Ligue des Champions pour finir sa carrière en beauté et continuer à gagner des followers sur Instagram afin de revenir sur Cristiano Ronaldo.