Messi se prend une critique gratuite, c'est ça la France

Par Adrien Barbet

Critiqué cette saison malgré de bonnes statistiques en Ligue 1, Lionel Messi fait partie de la liste des 5 meilleurs joueurs du championnat dans les trophées UNFP. Son avenir laisse entendre que sa saison est un trompe-l'œil.

Souvent élu meilleur joueur du championnat lorsqu'il évoluait en Espagne, Lionel Messi a beaucoup plus de mal à obtenir cette récompense en Ligue 1. Avec la présence de Kylian Mbappé, l'Argentin laisse les distinctions individuelles au leader offensif du PSG. S'il était logiquement absent de la liste des 5 meilleurs joueurs du championnat la saison passée, Leo Messi est cette fois-ci nommé. Sa présence aux trophées UNFP fait grandement débat, notamment à cause de l'absence d'Alexis Sanchez ou d'Alexandre Lacazette. Pourtant, Lionel Messi a inscrit 15 buts et a délivré 15 passes décisives en Ligue 1. La Pulga sera probablement le meilleur passeur du championnat à la fin de la saison. Mais alors que la destination la plus probable pour sa fin de sa carrière est l'Arabie saoudite, la question se pose sur la légitimité de la présence de Messi pour le titre de meilleur joueur du championnat français.

Messi meilleur joueur de la L1 avant l'Arabie saoudite ?

Si beaucoup se sont insurgés de la présence de Lionel Messi dans la course au titre de meilleur joueur de la Ligue 1 pour l'exercice 2022/2023, la réponse est simple. Ce sont les joueurs qui votent et ils sont probablement influencés par l'immense carrière de l'Argentin, récemment couronné d'un titre de Champion du Monde. Pourtant, est-il normal que Messi soit le meilleur joueur de la Ligue 1 alors qu'il se dirige vers l'Arabie saoudite ? Pour Maxime Dupuis, c'est une anomalie. « Si Messi était aussi bon que ça, peut-être que le PSG le prolongerait et peut-être que sa seule porte de sortie, ça ne serait pas l'Arabie saoudite » a déclaré le journaliste d'Eurosport qui pense que Leo Messi ne peut pas être le meilleur joueur de la Ligue 1 alors qu'il s'apprête à terminer sa carrière en Arabie saoudite, là où son plus vieux rival évolue également. L'avenir de Messi sera probablement connu dans quelques semaines mais aller s'exiler dans le Golfe ne l'empêche pas non plus d'avoir été le meilleur joueur de la récente Coupe du monde au Qatar.