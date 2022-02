Messi-Mbappé, le PSG fait trembler l'Europe !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La victoire du PSG samedi face à Saint-Etienne est marquée du sceau de deux joueurs, Lionel Messi et Kylian Mbappé. L'Argentin dans un rôle de passeur et le Français comme finisseur ont eu raison des Verts. Au-delà du succès, Mbappé a pris beaucoup de plaisir sur le terrain.

Voilà un match qui va faire du bien. Le match face à Saint-Etienne n'était pas le rendez-vous prioritaire du calendrier parisien mais la copie rendue par le PSG samedi a rassuré tout le monde. Au-delà de la bonne prestation collective, le rendement individuel de ses stars permet au club parisien de voir l'avenir avec plus de sérénité. Son trio offensif a été à la hauteur face aux Verts, notamment le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé. S'ils ont pu être opposés l'un à l'autre au début de leur aventure commune, les deux hommes s'entendent depuis toujours mieux sur le terrain. Une relation technique symbolisée dans ce match par les deux buts du Français sur deux passes de l'Argentin.

Mbappé comme un poisson dans l'eau avec Messi

Ce duo redoutable, qui a eu raison de la défense stéphanoise, a fait plaisir aux supporters parisiens et a enchanté tous les observateurs. Si les avis ont été dithyrambiques sur leur performance, cela est également partagé par les deux intéressés. Kylian Mbappé est revenu après le match sur son ressenti personnel au sujet de Lionel Messi. Devant les journalistes présents en zone mixte, il n'a pas tari d'éloges concernant son coéquipier, le septuple ballon d'or argentin.

LIONEL MESSI ASSISTS MBAPPE ONCE AGAIN pic.twitter.com/qgK62hY3MB — Ankur (@AnkurMessi_) February 26, 2022

« Messi, c'est un grand joueur. Je suis content pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d'or, il faut s'adapter, c'est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit, si on a un grand Messi, c'est mieux. C'est facile de jouer avec lui. C'est un grand joueur, j'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s'éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi », a t-il déclaré. Des propos qui rassureront les dirigeants parisiens à deux niveaux. Il est intéressant de constater pour leurs ambitions européennes que Lionel Messi répond de plus en plus présent. De plus, avec un tel enthousiasme de Mbappé, ils peuvent se laisser aller à rêver d'un changement de dernière minute du français concernant son futur. Indirectement, Lionel Messi a encore une occasion de faire mal au Real Madrid.