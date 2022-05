Messi, Leonardo, Hamraoui, la révolution en bois du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est au coeur des critiques depuis son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. L'été qui se profile promet d'être particulièrement mouvementé dans la capitale.

Le PSG n'a plus que trois matchs de Ligue 1 avant d'en finir avec sa saison. Une saison semée d'embûches et de frustrations. Si le club francilien a glané son 10ème titre de champion de France, il aura une nouvelle fois déçu en Ligue des champions. Aussi, d'autres événements sont venus pourrir la saison du PSG. On peut citer l'affaire Kheira Hamraoui ou les épisodes Wanda et Mauro Icardi. A l'heure actuelle, le divorce est consommé entre les Ultras et leur club. Le CUP, comme beaucoup de supporters du PSG, veut des changements importants cet été. Parmi eux, on peut noter le départ de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Mais à en croire certaines sources, pas si certain que la révolution ait lieu à Paris cet été...

Leonardo finalement conservé, la rumeur de trop

🚨 La possibilité de voir Leonardo RESTER au PSG prend de l’épaisseur !



(@FabriceHawkins) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 3, 2022

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, la possibilité de voir Leonardo rester directeur sportif du PSG prend de l'épaisseur. Une info qui a provoqué l'ire de certains fans ou observateurs du club francilien. C'est notamment le cas de Nicolas Puiravau, dépité à l'idée même de savoir que Leonardo resterait, alors qu'une rumeur précédente indiquait déjà la même chose pour Mauricio Pochettino. Sur Twitter, le consultant a fait part de son exaspération : « Après la rumeur d’un maintien en poste de Pochettino, voila celle d’un Leonardo qui conserverait également sa place. Heureusement que Doha est furieux et veut changer des choses au PSG. Prochaine annonce : Hamraoui capitaine de l’équipe féminine et Messi prolongé de 5 ans. (...) Leonardo, c’est la personne censée incarner la politique sportive du club. Entre la saison de merde des garçons et là gestion calamiteuse des filles, je ne vois pas comment on peut vouloir le conserver franchement ».

Les fans toujours en colère ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Si la tendance se confirme, il est en effet peu envisageable de voir le fossé de nouveau comblé entre fans, joueurs et direction du PSG. Cependant, c'est bien la future décision de Kylian Mbappé concernant son départ ou non qui devrait véritablement lancer l'intersaison des champions de France. En attendant, un match de Ligue 1 contre Troyes est à jouer dimanche prochain dans un Parc des Princes qui sonnera une nouvelle fois bien creux. Et en dehors de Kylian Mbappé, ils seront bien peu nombreux à éviter la colère des supporters, qui n'arrivent pas à marcher mains dans la main avec la direction du PSG. Et dans les deux camps, l'image a été détériorée par les comportements après l'élimination en Ligue des Champions, et notamment avec la célébration tronquée du titre de champion de France.