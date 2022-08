Messi, le PSG envoie un message très clair au Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi réalise un début de saison canon avec le PSG. L'arrivée récente de Christophe Galtier sur le banc francilien fait pour le moment du bien au septuple Ballon d'Or.

Le PSG est au travail sur son marché des transferts. Les champions de France espèrent encore l'arrivée d'un défenseur, d'un milieu de terrain et d'un attaquant. Luis Campos a donc pas mal de pression sur les épaules pour clôturer le mercato avec tous les objectifs ciblés. Outre les arrivées, le PSG veut bien évidemment procéder à des ventes, surtout celles de ses indésirables, sans oublier de valider des prolongations de contrat. Trois joueurs en particulier sont concernés : Marquinhos, Marco Verratti et Leo Messi. Si pour les deux premiers cités, un accord est proche d'être trouvé, la donne est encore différente concernant la Pulga.

Messi chaud pour continuer au PSG

Kimpembe, enfant du club, futur du club, vice-capitaine, est mis derrière Messi dans les dossiers de prolongation… c’est terrible https://t.co/3G2oFzfVoz — jean dumet (@dumet_jean) August 13, 2022

En effet, Leo Messi a encore une année de contrat en option à valider ou non à l'issue de cette saison. L'Argentin devrait très certainement attendre la fin de la Coupe du monde avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Car Messi ne manque pas de propositions pour la suite de sa carrière. Malgré ses 35 ans, le septuple Ballon d'Or a des touches en MLS, au Barça et donc au PSG. Selon les informations de L'Equipe, les champions de France sont plutôt chauds à l'idée de continuer avec Messi au moins une saison de plus. Le média rajoute que l'ancien joueur du FC Barcelone « a montré des signes positifs ces dernières semaines pour discuter d'un nouveau contrat ». Pour valider l'année en option incluse dans le contrat actuel de Messi, le PSG et le joueur doivent trouver un accord à 100%. Mais déjà, une ouverture semble possible pour y parvenir, sans doute au grand dam du Barça. Les Catalans ont récemment indiqué publiquement leur désir de faire revenir Messi au club la saison prochaine. L'objectif ? Permettre au joueur argentin d'y terminer sa carrière et de lui réserver un hommage à la hauteur des services rendus par le passé. Mais Messi veut continuer à gagner des titres importants. Reste à savoir dans quelle équipe il sera le mieux placé pour le faire et surtout quel rôle il aura à jouer. Après une saison galère avec le PSG, Leo Messi souhaite se donner les moyens de redorer son blason dans les prochaines semaines. Ses premiers matchs sont pour le moins encourageants.