Messi le gros nounours, le PSG choque Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans la dernière année de leurs contrats respectifs, Lionel Messi et Sergio Ramos pourraient recevoir une offre de prolongation au Paris Saint-Germain. Une décision totalement incompréhensible pour Daniel Riolo.

Sous la pression du FC Barcelone, dont le président Joan Laporta s’est exprimé à plusieurs reprises sur son ancien joueur, le Paris Saint-Germain va tenter de prolonger Lionel Messi. Comme Sergio Ramos, le meneur de jeu a entamé la dernière année de son contrat, même s’il possède une option pour une année supplémentaire. Des discussions devraient débuter avec l’Argentin après le Mondial 2022 sous le regard perdu de Daniel Riolo, incapable de comprendre les réelles intentions du club francilien.

When you meet Leo Messi 🥺#UCL pic.twitter.com/lwUDUkHdcO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022

« Quand tu vois ce qu'il s'est passé ces dernières années, des prolongations absolument folles et absurdes sur certains joueurs, tu te demandes ce qu'ils visent vraiment, s’est étonné le journaliste de RMC dans le podcast After Paris. Est-ce que le renfort de l'équipe est une préoccupation ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'entends parler d'éventuelles prolongations de contrat pour Messi et Ramos. Dis-moi de quelle planète tu descends pour envisager des prolongations de contrat pour Messi et Ramos. On dit que le fair-play financier est important et qu'avec les salaires qu'ils ont... Et surtout, leur impact sportif. »

« Messi, un gros nounours à Disney »

« Ce sont des joueurs qui sont vieux, qui sont finis et tu vas les prolonger ? Parfois il ne faut pas chercher à comprendre comment ils raisonnent, parce que de toute façon ils ne raisonnent pas comme nous. Ils ont d'autres buts qu'on a parfois du mal à comprendre. Par exemple à Haïfa, Messi avait plein de mômes autour de lui, des câlins, des photos comme si c'était un gros nounours à Disney... Je crois que ça, ça compte plus que ce qui se passe sur le terrain pour eux. Il n'y a pas à choisir, tu n'en prolonges aucun des deux », a tranché Daniel Riolo, en total désaccord avec les choix du Paris Saint-Germain.