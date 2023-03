Lionel Messi joue avec les nerfs du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les prochaines semaines s’annoncent cruciales au sujet de l’avenir de Lionel Messi au PSG, alors que l’Argentin sera en fin de contrat en juin.

En forme ces dernières semaines, Lionel Messi était très attendu face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi soir. A l’instar de Kylian Mbappé, l’international argentin a toutefois été discret, muselé par une équipe bavaroise au point tactiquement et défensivement. Dans les grands rendez-vous européens, La Pulga n’a pas été à la hauteur cette saison, un constat qui interpelle le Paris Saint-Germain alors que Lionel Messi sera en fin de contrat au mois de juin. Après la Coupe du monde, l’accord était presque trouvé entre le joueur argentin et le club parisien pour une prolongation de contrat d’une durée d’au moins un an. Tout a été remis en cause et désormais, difficile de savoir de quoi sera fait l’avenir du joueur, lequel entretient lui-même le flou au sujet de son mercato.

Messi fait d'une prolongation au PSG sa priorité

Un retour au FC Barcelone est parfois évoqué, tout comme une possible signature à l’Inter Miami afin de terminer sa carrière loin de la pression du football européen. Néanmoins, le Mundo Deportivo dévoile à la surprise générale ce vendredi que Lionel Messi fait toujours à ce jour d’une prolongation au PSG une priorité. Une information surprenante alors que l’on pensait que l’Argentin avait acté en privé son départ de Paris l’été prochain. Tout pourrait finalement être relancé mais du côté de Paris, en particulier de Luis Campos, on se veut prudent. Car le Portugais rêve de construire son effectif de la saison prochaine autour de Kylian Mbappé. Luis Campos ne cache pas à ses plus proches collaborateurs qu’il rêve d’un PSG sans Neymar ni Messi. Par conséquent, Paris ne se mettra pas en quatre pour prolonger l’ancien capitaine du Barça, bien au contraire. Les exigences financières du joueur argentin pourraient être rédhibitoires et le pousser au départ, le PSG n’ayant pas la volonté de faire le moindre effort.

Le PSG doit se séparer de Messi selon Riolo

Une bonne nouvelle selon Daniel Riolo, lequel a estimé sur l’antenne de RMC que le Paris Saint-Germain devait se séparer de Lionel Messi lors du prochain mercato. « Au PSG, je ne crois pas que Messi ait une vraie motivation à jouer pour ce club, qu’il ait un vrai attachement à ce club, il est venu par opportunisme. Le pire, c’est que je ne lui en veux même pas. Il aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. J’ai presque envie de lui dire, pour lui "mais va à Miami, va je ne sais pas où". La fin de Ronaldo m’a désespéré, je ne veux pas que Messi termine de la même façon. Qu’il aille se régaler quelque part, à Miami, au soleil. Mais pour le PSG, ce n’est pas cohérent sportivement de le prolonger » a acté Daniel Riolo, qui espère que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne cesseront pas au côté « bling bling » du projet parisien en prolongeant Lionel Messi, ce qui serait une grosse erreur selon le journaliste. Déjà qu’il sera difficile de faire partir Neymar, sous contrat jusqu’en 2027, le PSG ne doit pas laisser passer l’occasion de se séparer de Messi.