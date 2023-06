Messi imbuvable au PSG, les langues se délient

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Il ne portera plus jamais le maillot du PSG, sachant qu’il a officialisé son départ vers l’Inter Miami mercredi, mais Lionel Messi continue de recevoir une salve de critiques du côté de Paris.

S’il a sans doute vécu l’un des meilleurs moments de sa carrière en 2022, quand il a soulevé la Coupe du Monde avec l’Argentine, Lionel Messi a quand même vécu deux années difficiles au sein du club de la capitale française. Bien loin de son meilleur niveau, même s’il a quand même eu de bonnes statistiques, notamment en première partie de saison, l’attaquant de 35 ans ne laissera pas un souvenir impérissable à Paris. Lui non plus d’ailleurs ne gardera pas de bonnes choses de son passage au PSG, vu que La Pulga a avoué avoir été malheureux durant ces deux dernières saisons loin du Barça. Des propos que les supporters parisiens ont vraiment du mal à accepter, surtout que Messi n’a pas toujours été irréprochable à Paris. En effet, selon Jérôme Rothen, l’international argentin n’a pas souvent eu un comportement exemplaire, celui que l’on attend de la part d’un septuple vainqueur du Ballon d’Or.

Messi « ne voulait pas s’entraîner le matin »

« On a eu vent de pas mal de choses sur le passage de Messi au PSG. On a épongé tout ça car ce n’était pas le moment d’en parler. Souvenez-vous le jour où il est parti de l’entraînement. Le club avait étouffé tout ça en disant que c’était une petite blessure au mollet. Tout ça était faux, archi faux. La raison ? Monsieur en avait marre de ce qu’on lui proposait à l’entraînement. C’était certainement un jour où ses enfants souffraient à mon avis… Il n’était pas bien dans sa tête donc il est parti de l’entraînement. Il est rentré au vestiaire, il a pris sa douche, il s’est barré. Cela montre à quel point il respectait son entraîneur et ses coéquipiers. Il a voulu très souvent faire changer le rythme des entraînements. Il ne voulait pas s’entraîner le matin. Il l’a dit à plusieurs reprises au staff que les entraînements le matin, ce n’est pas bien. Qu’il faut s’entraîner l’après-midi. Heureusement, le staff n’a pas lâché. Cela montre qu’il voulait changer certaines choses et qu’il ne voulait pas s’adapter », a balancé le consultant de RMC, qui est bien content de savoir que Messi ne jouera plus jamais au Parc des Princes. Les supporters parisiens aussi ne vont pas regretter le départ de Messi en MLS.