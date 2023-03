Messi et Neymar out, Thierry Henry a un projet pour le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’élimination contre le Bayern Munich (0-1, 2-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est de nouveau critiqué sur sa politique sportive. Parmi ses détracteurs, Thierry Henry conseille au club francilien une stratégie alléchante pour les supporters.

A force de collectionner les échecs en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain connaît parfaitement cette situation. Celle où la direction se demande quelles sont les modifications à apporter pour mieux repartir la saison prochaine. Un changement d’entraîneur, de mentalité, un coup de balai dans l’effectif… De nombreuses solutions sont énumérées depuis la défaite à Munich mercredi. De son côté, Thierry Henry propose au club francilien un projet local qui ne serait plus basé sur des stars mondiales.

"What's the identify, what's the philosophy, what's the project?"



Thierry Henry, @carra23 and @micahrichards talk about what's next for PSG and Kylian Mbappe. pic.twitter.com/T6EMBjRHwZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 8, 2023

« Quel est le plan ? Quelle est l’identité ? Quelle est la philosophie ? J’ai dit très souvent qu’il y a une fracture entre le club et de nombreux supporters de l’ancien PSG, a constaté le spécialiste de la chaîne CBS Sports. Ils préféraient presque l’ancien PSG. Ce qui peut sembler fou puisque si vous m’aviez dit il y a 20 ans que Paris allait avoir cette équipe, j'aurais cru à une blague, ça ne pouvait pas arriver. Les supporters de l’époque auraient dit : "donnez-moi les papiers, où-est-ce que je signe ?". Maintenant qu'ils ont cette équipe, ils n’en sont pas toujours contents car ils n’arrivent pas à s’identifier à l’équipe. »

« Est-ce qu’il faut revenir en arrière et recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris parce qu’ils ont idolâtré ce club ? Vous avez vu Kingsley Coman l’autre jour quand il a marqué, il n’a pas célébré, a rappelé l’ancien Gunner. Si c’est ça le projet, peut-être que les fans pourront le regarder en se disant que ça peut-être très intéressant. Peut-être que c’est une manière, je ne pense pas que ça le soit, de garder Kylian Mbappé en allant dans cette direction. Maintenant je pense que cela va être difficile de le garder même s’il est resté. »

Henry propose deux attaquants

« Si vous avez une équipe comme celle du PSG, je vais comparer avec mon Arsenal, il faut pouvoir s’identifier à l’équipe et parfois il faut aller attraper cette communauté de supporters et de gens qui aiment le club. Quand on regarde, qu’est-ce que c'est ? Est-ce que c’est le PSG ? Qu'est-ce que vous construisez ? Allez-vous ajouter des joueurs et les laisser jouer ou est-ce que vous allez construire quelque chose ? Pour moi, il faut faire revenir les meilleurs jeunes joueurs français. Parce que la plupart d’entre eux sont supporters du PSG. Ils ont l’argent pour les faire revenir donc pourquoi ne pas le faire ? », a conclu Thierry Henry en citant les noms des attaquants Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.