Messi et le PSG s'évitent des problèmes au Parc

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Lionel Messi s'apprête à faire son retour avec le PSG lors du match contre Angers au Parc des Princes, le mercredi 11 janvier. Une rencontre spéciale puisque ce sera le premier match de la Pulga depuis sa victoire lors de la Coupe du monde 2022. Une victoire qui ne sera pas célébrée au Parc des Princes.

Pour son retour à Paris, trois semaines après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France, Leo Messi a été chaleureusement félicité par ses coéquipiers au Camp des Loges avec une haie d'honneur de la part de l'ensemble du staff parisien et des joueurs. Un hommage visiblement suffisant pour le club de la capitale qui a longtemps hésité à faire une fête pour le retour du septuple ballon d'or au Parc des Princes. Craignant une mauvaise réaction du public, selon les informations du Parisien, le PSG ne va pas rendre d'hommage supplémentaire à Messi, devant les fans parisiens.

Messi ne sera pas fêté au Parc des Princes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Contrairement au Wanda Metropolitano où Rodrigo De Paul, Correa et Molina ont été fêtés ou dans d'autres stades, le Parc des Princes ne va pas célébrer la victoire des Argentins. Si Christophe Galtier ne doute pas que Lionel Messi sera très bien accueilli par les fans du PSG, la direction préfère prendre des précautions et éviter une friction avec les supporters. L'Argentine a battu la France en finale de la Coupe du monde, et si sur le match, il n'y a pas grand chose à redire, l'attitude de plusieurs coéquipiers de Lionel Messi après la finale a déplu dans l'hexagone. L'ancien Barcelonais aura toutefois l'occasion de mesurer sa popularité lors de sa présentation par Michel Montana, speaker de l'enceinte parisienne. Le PSG devrait surtout rendre un bel hommage à Modeste M'Bami, ancien milieu de terrain parisien et Gilles Watelle, ancien podologue au centre de formation puis de l’équipe première entre 1978 et 2007, tous deux décédés tout récemment.