Messi et le PSG, annonce imminente d'une prolongation

Par Mehdi Lunay

C'était dans l'air depuis quelques semaines au PSG, ça devient une réalité concrète : Lionel Messi va disputer une saison de plus à Paris ! L'Argentin et le club parisien ont trouvé un accord de principe en cette fin de semaine.

Non pas deux mais bel et bien trois années pour Lionel Messi au PSG. Le prétendant au titre de meilleur joueur de l'histoire du football et récent champion du monde va encore montrer tout son talent au public parisien et à la Ligue 1. Après une première saison difficile et chahutée, Lionel Messi est monté en régime pour son deuxième exercice au PSG. La Pulga en est à 13 buts et 14 passes décisives en 20 matchs depuis la reprise en août. Surtout, il a retrouvé la confiance et la joie de jouer au football comme c'était le cas au Barça.

Le PSG a réussi à sécuriser Messi

Toutefois, le joueur argentin arrive en fin de contrat en juin prochain. S'il se plait de plus en plus à Paris, Messi fait l'objet d'approches concrètes de l'Inter Miami en MLS et plus récemment d'Al Hilal en Arabie saoudite. Un destin similaire à celui de Cristiano Ronaldo était même craint par la direction parisienne. Heureusement, ces derniers ont trouvé les mots pour conserver un peu plus longtemps Messi au PSG.

🚨 | Accord de principe trouvé entre le PSG & Leo Messi pour une prolongation jusqu’en juin 2024 🇦🇷🔜✍️



📲 @gastonedul pic.twitter.com/gIfnXulfoc — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 14, 2023

C'est ce que relate le journaliste argentin de TyC Sports Gaston Edul. Ce dernier a annoncé sur ses réseaux sociaux ce samedi que le PSG et Lionel Messi avaient trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat. Le bail de la Pulga serait prolongé d'un an supplémentaire, jusqu'en juin 2024. A cette date, Lionel Messi aura 37 ans, possiblement 8 ballons d'or et peut-être des jambes encore fraîches. C'est le souhait du club parisien, lequel s'assure déjà l'utilisation de la lucrative image de la star argentine.