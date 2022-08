Messi et le PSG, Cristiano Ronaldo peut trembler

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo souhaite disputer la Ligue des Champions cette saison. L’attaquant de Manchester United tient à conserver son record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Une performance menacée par son éternel rival Lionel Messi après son excellent début de saison au Paris Saint-Germain.

Le cas Cristiano Ronaldo n’est pas réglé à Manchester United. Pour le choc remporté face à Liverpool (2-1) lundi soir, l’attaquant de 37 ans n’était que remplaçant. Le manager Erik ten Hag a en effet préféré Marcus Rashford, que le Portugais n’a remplacé qu’à la 86e minute. C’est bien la preuve que ses envies d’ailleurs n’ont pas disparu. Depuis de longues semaines, on sait que le Mancunien a émis le souhait de partir. L’ancien joueur du Real Madrid veut rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions.

On connaît la détermination particulière de CR7 dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Celle dont il détient le record historique du nombre de buts avec 141 unités. D’ailleurs, il s’agit peut-être d’une des raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo veut absolument disputer ce tournoi. Mine de rien, son principal concurrent Lionel Messi, avec 125 réalisations, n’est pas si loin. D'autant que le meneur de jeu du Paris Saint-Germain réalise un excellent début de saison.

Seulement 16 buts d'écart

L’ancien capitaine du FC Barcelone compte déjà quatre buts en autant de matchs toutes compétitions confondues cette saison. Cette forme individuelle et collective pourrait bien contribuer à un beau parcours européen, et pourquoi pas jusqu’en finale, avec un total de 13 matchs pour rattraper Cristiano Ronaldo ? L’hypothèse n’est pas totalement à exclure si l’international portugais ne dispute que la Ligue Europa avec les Red Devils cette saison. Autant dire que l’avant-centre de Manchester United serait agacé de voir son éternel rival lui chiper l’un de ses plus beaux records.