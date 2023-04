Messi de retour au Barça, une offre humiliante et des records !

Dans : PSG.

Pendant ses négociations pour une prolongation au Paris Saint-Germain, Lionel Messi discute également avec le FC Barcelone. Pour le convaincre de signer le club catalan veut faire une offre très étonnante.

C’est confirmé, le FC Barcelone est bien en contact avec Lionel Messi. Malgré ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, l’actuel leader du championnat espagnol espère récupérer le meneur de jeu en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Le vice-président Rafael Yuste ainsi que l’entraîneur Xavi ont révélé des discussions en cours avec l’Argentin. A priori, l’aspect financier ne sera pas le meilleur atout du Barça dans les négociations puisque ce samedi les médias sportifs barcelonais évoquent l'offre qui serait en préparation du côté du Camp Nou pour convaincre le septuple Ballon d'Or de déchirer l'offre de prolongation du PSG, ainsi que les propositions d'Arabie Saoudite et de Major League Soccer.

Un salaire à la baisse, mais des clauses sidérantes

Cette offre à venir pour persuader Lionel Messi se baserait sur un salaire inférieur à 10 millions d’euros par an, alors que la Pulga empoche actuellement près de 40 millions par saison au PSG. Mais selon Le Parisien, conscients que cela n’est pas sérieux pour convaincre le champion du monde, ils ajoutent à cela un pourcentage sur les maillots floqués Messi, plus une part sur la vente des tickets au Camp Nou durant les matchs joués par l’Argentin, et enfin un bonus sur la signature des contrats avec les nouveaux sponsors qui sont attendus si l'enfant prodige revient à la maison.

Le club catalan s’appuiera sans doute davantage sur l’attachement de Lionel Messi, et peut-être sur de nouveaux objectifs à atteindre. Bien sûr, la Pulga n’a pas besoin d’en faire davantage pour obtenir le statut de meilleur joueur de l’histoire du Barça. Mais le Parisien peut continuer à écrire sa légende avec les records énumérés par Mundo Deportivo. Pour commencer, le quotidien rappelle que Lionel Messi, avec 35 titres sous le maillot blaugrana, peut devenir le joueur ayant remporté le plus de trophées avec le même club, un record appartenant à Ryan Giggs (36 avec Manchester United).

Xavi et Dani Alves dans le viseur

Mais ce n’est pas tout. Avec 778 matchs, le champion du monde est évidemment celui qui a disputé le plus de rencontres avec le Barça. Mais en Ligue des Champions, ses 149 parties ne dépassent pas encore les 151 apparitions de Xavi. On apprend également que Lionel Messi, auteur de 56 buts en Coupe du Roi, n’est pas le meilleur buteur du Barça dans cette compétition étant donné que Josep Samitier (64) le devance encore. Idem pour son ancien coéquipier Daniel Alves qui, avec 45 titres, a remporté plus de titres dans sa carrière que le septuple Ballon d’Or (42). L’international argentin pourrait donc tenter de s'offrir une cinquième Ligue des Champions, ce qui ferait de lui le joueur ayant remporté le plus de coupes d’Europe avec le FC Barcelone. De sacrés défis en cas de retour cet été.