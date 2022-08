Messi calme le PSG, le plan du Barça est lancé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi fait l’objet de sollicitations pour une prolongation de contrat. Mais pour le moment, l’attaquant argentin repousse les discussions et fait les affaires du FC Barcelone, qui souhaite le récupérer gratuitement l’été prochain.

Déjà satisfait de Lionel Messi la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne peut qu’être ravi de ses récentes performances. L’Argentin réussit un excellent début d’exercice et retrouve sa complicité avec Neymar. De quoi conforter la direction dans son souhait de prolonger la Pulga. Rappelons que Lionel Messi a entamé la dernière année de son contrat qui contient une option pour une année supplémentaire. Le temps presse pour le club de la capitale. Sauf que le numéro 30, lui, n’est pas du tout pressé.

D’après le quotidien catalan Sport, qui confirme les informations de L’Equipe, l’ancien joueur du FC Barcelone refuse d’évoquer son avenir avec ses dirigeants. Le sextuple Ballon d’Or, absent de la liste des 30 pour cette année, préfère rester concentré sur son début de saison. Aucune décision ne devrait être prise avant la fin de la Coupe du monde, sans doute le principal objectif du Parisien. C’est pourquoi Lionel Messi a demandé à repousser les discussions avec le Paris Saint-Germain. Une aubaine pour le FC Barcelone qui espère ramener sa légende au Camp Nou.

Le journaliste Guillem Balagué indique que l’entraîneur Xavi incite son président Joan Laporta à récupérer Lionel Messi libre l’été prochain. En réalité, l'initiative était déjà étudiée par le Barça qui aurait repris contact avec Jorge Messi, père et agent du joueur, en début d’année civile. Les deux parties semblent ouvertes à une réconciliation après le clash de l’été dernier, lorsque Joan Laporta avait poussé son capitaine vers la sortie pour des raisons financières. Difficile de dire où en sont leurs relations. En tout cas, le président du Barça affiche publiquement sa volonté de se faire pardonner.

Laporta s'en veut

« Le passage de Messi au Barça ne s'est pas terminé comme nous le souhaitions tous, a récemment regretté le dirigeant. Son départ a été conditionné par des questions économiques et nous lui devons une dette morale. Nous aimerions que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est une aspiration que j'ai. Rien n'a été dit (avec l'entourage de Messi, ndlr). Je suis co-responsable de la fin de sa carrière et j'aimerais que cela se produise. » Prolonger au Paris Saint-Germain ou retrouver son club de cœur, Lionel Messi devra choisir.