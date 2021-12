Messi Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo et Mbappé n'ont pas son génie

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Plusieurs personnalités du football ont estimé que Lionel Messi ne méritait pas ce septième Ballon d’Or. Un ancien du Real Madrid, Jorge Valdano, prend la défense du joueur du PSG.

Thomas Muller, Zlatan Ibrahimovic, Toni Kroos ou encore Cristiano Ronaldo ont regretté publiquement les résultats de cette édition 2021 du Ballon d’Or. Pour beaucoup d’observateurs, comme de joueurs ou d’entraîneurs, Robert Lewandowski méritait la récompense. Mais si Lionel Messi l’a remporté, c’est parce qu’il a réalisé une année fantastique, et qu’il compte aussi de nombreux soutiens. Pas seulement parmi les journalistes votants. Jorge Valdano, ancien joueur puis directeur sportif du Real Madrid, à deux reprises (2000-2006 et 2009-2011), a exprimé sa satisfaction lors d’une conférence donnée à l’université CEU Cardenal Herrera. Et ce même si la discussion avec Robert Lewandowski est légitime.

« C’est bien que Messi ait gagné »

« Le Ballon d’Or me convient. Je pense que Messi est le plus grand talent pur, mais c'est parfaitement discutable si on le compare avec l'année de Robert Lewandowski. Lorsque nous parlons d'une récompense individuelle dans un sport collectif, nous sommes toujours sur le point de commettre une injustice. Mais je pense que c'est bien que Messi ait gagné, ne nous leurrons pas », a avoué honnêtement Jorge Valdano, avant de préciser le fond de sa pensée. « Maintenant, nous voyons de très bons joueurs comme Cristiano Ronaldo, Erling Haaland ou Kylian Mbappé, mais ils n'ont pas la magie de ces joueurs qui improvisaient des solutions avec une capacité extraordinaire. » Sport révèle la liste des cinq génies du football donnée par l’ancien du Real Madrid : Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona et Leo Messi. Chaque observateur a sa propre sensibilité footballistique. Celle de Jorge Valdano risque de faire grincer des dents à Madrid même s’il a quand même cité un ancien de la « Maison Blanche ».