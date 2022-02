Messi au PSG, le Qatar a encore tout faux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Six mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi affiche un bilan décevant avec deux petits buts inscrits en Ligue 1.

Sur la scène européenne, le bilan est plus flatteur avec cinq buts en Ligue des Champions. Mais la dernière impression laissée est contrastée avec ce penalty manqué contre le Real Madrid lors du huitième de finale aller au Parc des Princes. Après ce match remporté par le PSG, l’international argentin avait été crédité d’un 3/10 par le journal L’Equipe, ce qui avait provoqué une vague d’indignation de la part de plusieurs observateurs estimant que l’on était beaucoup trop sévère avec Lionel Messi. Au rayon des médias très exigeants avec le sextuple Ballon d’Or, on peut désormais y ajouter Le Monde, dont le journaliste Jérôme Latta a carrément estimé que l’intérêt sportif de la venue de Lionel Messi au PSG se rapprochait du néant.

Messi, un rendement sportif critiqué au PSG

« Le PSG s’est encombré d’un joueur à statut, un de plus, et pas le moindre : le "meilleur du monde", une légende vivante. Ne pas le titulariser ou le remplacer en cours de match constituerait non seulement un crime de lèse-majesté, mais aussi un désaveu pour le club et sa politique du casting » peut-on lire sur le site du Monde, qui poursuit en tapant sur Lionel Messi et sur la politique de la direction du Paris Saint-Germain. « En attirant Sergio Ramos (quatre matchs cette saison) en même temps que Messi, le club a mis huit Ligues des champions dans son effectif, sans paraître augmenter ses chances d’en inscrire une à son palmarès. L’intérêt sportif de la venue de Messi reste pour l’heure introuvable. Kylian Mbappé a beau faire, on est loin de la « meilleure équipe du monde » prématurément célébrée à l’été 2021. Sur le plan médiatique et commercial, l’opération a été une totale réussite. Sur le plan sportif, elle ne présente aucun bénéfice tangible ». Une analyse qui ne plaira pas au Qatar et aux dirigeants du PSG dans leur ensemble, de toute évidence.