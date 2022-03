Messi au PSG, des chiffres ahurissants dévoilés !

Dans : PSG.

Sifflé par le public du Parc des Princes lors du match entre le PSG et Bordeaux dimanche (3-0), Lionel Messi s’interroge sur son avenir.

A l’instar de Neymar, le sextuple Ballon d’Or a affronté les sifflets du Parc des Princes dimanche après-midi à l’occasion du match entre le PSG et Bordeaux, quatre jours après la piteuse élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Logiquement, ces sifflets du Parc des Princes poussent Lionel Messi à s’interroger sur son avenir et en Espagne, les rumeurs d’un retour à Barcelone ont déjà fleuri même si elles ont été rapidement démenties. Au sein de la direction du PSG en revanche, on ne souhaite pas se séparer de Lionel Messi avant la fin de son contrat, lequel court jusqu’en juin 2023.

Et pour cause, si Lionel Messi est loin d’être une réussite sur le plan sportif au PSG, il a permis au club de la capitale d’affoler les compteurs d’un point de vue financier. Grâce à sa puissance de marque, Lionel Messi a permis au Paris Saint-Germain de passer dans une autre galaxie d’un point de vue marketing selon L’Equipe. L’accord avec la marque Crypto le prouve. « Les négociations, entamées avant l'arrivée de Messi, allaient aboutir à un tarif d'environ 2 M€ annuels. Il a quadruplé une fois l'Argentin sur le sol français » détaille le quotidien national dans son édition du jour. La puissance de frappe de Lionel Messi sur les finances du Paris Saint-Germain ne se mesure pas uniquement à la signature de ce type de contrat de sponsoring pour le club francilien.

Messi, un booster énorme pour les finances du PSG

Les ventes de maillots sont également un bon moyen pour un club de mesurer l’impact d’un joueur sur ses finances. La saison dernière, c’est Kylian Mbappé qui vendait le plus de maillots à son nom au Paris Saint-Germain. Le chouchou du Parc des Princes a été dépassé cette saison puisque Lionel Messi représente à lui seul plus de 60 % des ventes de maillots dans les boutiques officielles du PSG. Avec la venue de l’international argentin dans la capitale, le montant total du merchandising de la saison passée a d’ailleurs été réalisé en six mois cette année, preuve de l’impact exceptionnel de Lionel Messi sur les finances du Paris Saint-Germain. Des chiffres ahurissants qui vont peser très lourd cet été au moment où sera venu le temps pour l’Emir du Qatar de décider de l’avenir de Lionel Messi.

Pour le journal L’Equipe, il n’y a même pas l’ombre d’un suspense. Tant que cette tendance ne ralentit pas en ce qui concerne l'impact économique de Lionel Messi et sa conséquence positive sur les finances du PSG, le club de la capitale ne se séparera pas de l’international argentin. Cela tombe bien, Lionel Messi n’a pas exprimé la volonté de partir selon L’Equipe. Au contraire, l’ancien n°10 et capitaine du FC Barcelone souhaite « encore donner sa chance au produit ». Il souhaite montrer à tout le monde qu’il est capable de s’imposer dans un autre club que le FC Barcelone. Comme avec l’Argentine, où il a été copieusement sifflé avant de revenir en roi et de porter son équipe vers la Copa America, Lionel Messi veut retourner l’opinion au PSG. Pour être plus qu’un simple fer de lance marketing. Le meilleur joueur de la planète vaut tellement mieux que cela…