Messi au-dessus de LeBron James et Cristiano Ronaldo, le PSG l'a fait

Par Guillaume Conte

Lionel Messi n'a pas tout perdu au PSG. Il a été placé au premier rang des sportifs les mieux payés au monde par le magazine spécialisé Forbes.

Depuis son départ du FC Barcelone et sa victoire en Copa America, Lionel Messi se retrouve en difficulté sur le plan sportif. Malgré le Ballon d’Or remporté, ses performances avec le Paris SG ne sont pas à la hauteur des attentes, et sa première saison est une énorme déception pour les fans parisiens et les suiveurs de La Pulga. Néanmoins, dans un domaine, Lionel Messi est toujours le meilleur. Il s’agit du volet financier bien évidemment. Le magazine économique américaine Forbes a dévoilé son classement des personnalités sportives les mieux payées en 2022, et l’Argentin s’y retrouve au sommet.

The World's Highest-Paid Athletes in 2022, per @forbes:



1️⃣ Leo Messi, $130M

2️⃣ LeBron James, $121.2M

3️⃣ Cristiano Ronaldo, $115M

4️⃣ Neymar, $95M

5️⃣ Steph Curry, $92.8M

6️⃣ Kevin Durant, $92M

7️⃣ Roger Federer, $90.7M

8️⃣ C. Alvarez, $90M

9️⃣ Tom Brady, $84M

🔟 G. Antetokounmpo, $81M pic.twitter.com/BdHBAarzV5 — Front Office Sports (@FOS) May 11, 2022

Sur la dernière année, Lionel Messi a en effet empoché 127 millions d’euros, ce qui le place à la plus haute marche de ce classement pour la deuxième fois de sa vie, après 2019. Et pourtant, le numéro 30 du Paris SG a baissé son salaire avec la fin de son énorme contrat au FC Barcelone, afin de rejoindre le PSG, où il émarge à 20 millions par an. Mais niveau sponsoring, Lionel Messi redouble d’effort et ses accords trouvés, notamment dans la cryptomonnaie et la société Socios, lui rapportent des sommes colossales. Sans compter ses partenaires plus classiques comme Pepsi, Lays, Adidas ou récemment l’office de tourisme d’Arabie Saoudite. Pour la première fois depuis 2013, son image est aussi valorisée que celle de Cristiano Ronaldo, qui restait depuis tout ce temps le footballeur le plus « bankable » pour les sponsors.

Cristiano Ronaldo sur le podium

Ces revenus colossaux, aussi obtenus grâce à l’ouverture de nouveaux contrats par le biais du Paris SG, avec notamment un droit à l’image très avantageux à sa signature, font donc de Lionel Messi le sportif le mieux payé à l’heure actuelle. Devant LeBron James, la star des Los Angeles Lakers en NBA, mais aussi devant Cristiano Ronaldo, qui prend la troisième place de ce classement de prestige. Si les deux joueurs ne se battent plus forcément pour les victoires en Ligue des Champions et auront du mal à réclamer le Ballon d’Or cette année, ils savent encore comment rémunérer au maximum leur talent. CR7, arrivé à Manchester United cette saison, prend donc place sur le podium avec 110 millions d’euros de gagnés sur la dernière année, devant Neymar.

Messi et Cristiano Ronaldo, la crise arrive...

Des revenus, pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont calculés avant imposition, précise le magazine Forbes, qui dévoile aussi quelques informations intéressantes. A savoir que les meilleurs sportifs de la planète ont vu leurs revenus baisser de 6 % sur la dernière année. Pas de quoi s’inquiéter, surtout que le lien avec la pandémie de Covid 19 est encore existant. Et si les sommes gagnées par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo restent bien évidemment colossales, cela risque de continuer à baisser dans les années à venir, l’heure n’étant plus aux augmentations de salaire pour les deux joueurs qui approchent inéluctablement de la fin de leur carrière.