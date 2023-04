Messi au Barça, le Real a hâte d'en découdre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Lionel Messi quittera le PSG dans les prochaines semaines. En fin de contrat, le septuple Ballon d'Or est annoncé du côté du FC Barcelone.

Le PSG et Leo Messi, l'histoire d'amour semble sur le point de s'arrêter. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, la Pulga ne voit plus forcément d'un bon oeil un rallongement de ce dernier dans la capitale. Surtout que son ancien club de toujours, le FC Barcelone, lui fait les yeux doux et prépare un plan pour le faire revenir. Si Messi n'a pas encore pris sa décision, le PSG est aussi enclin à le laisser partir, permettant ainsi d'alléger un peu plus sa masse salariale énorme. En tout cas, si Leo Messi devait être de nouveau un joueur du Barça la saison prochaine, Carlo Ancelotti et le Real Madrid l'attendront avec impatience...

Messi et le Barça, Ancelotti valide

En conférence de presse, l'entraineur italien est revenu sur les informations qui annoncent Leo Messi de retour en Liga. Et ça lui plait plutôt bien. « Messi peut faire ce qu'il veut. Le Barça aussi. Ce n'est pas un sujet pour moi. Je l'apprécie en tant que joueur. L'avoir en Liga, pour le football espagnol, ce serait très bien. Après, c'est une question pour Messi et le FC Barcelone », a notamment précisé Carlo Ancelotti, dont l'équipe aura une fin de saison très chargée. Si le Real Madrid ne remportera pas la Liga, deux titres sont encore à aller chercher avec la Coupe du Roi mais aussi la Ligue des champions. De son côté, le Barça va lui sécuriser le championnat, le 27e de son histoire, avant de pouvoir peut-être rêver de plus la saison prochaine avec un retour de Leo Messi. Ce dernier devrait prendre sa décision définitive en mai, alors que le Barça doit d'abord faire valider son projet Messi par la Ligue de Football Espagnol. Ce n'est pas encore gagné donc pour les Catalans.