Messi aime la France, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après une première saison compliquée, Lionel Messi est comme un poisson dans l'eau en Ligue 1. Si bien que la Pulga pourrait s'offrir une troisième année avec le PSG. Nasser Al-Khelaifi se veut optimiste concernant une prolongation du septuple ballon d'or.

Argentine-France, une rencontre plus particulière qu'avant pour Lionel Messi. L'Argentin a fait de l'Hexagone la nouvelle terre de ses exploits en club. Il appartient au PSG depuis 2021 et s'acclimate de plus en plus à la Ligue 1. Après une première saison mitigée et marquée par la défiance d'une partie du public parisien à son égard, Messi est bien plus performant en 2022-2023. Son bilan est de 12 buts et 14 passes décisives avec les Parisiens, le tout à 35 ans. De plus, ses performances en coupe du monde sont éblouissantes, le laissant clairement dans le groupe des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle.

Le PSG et Messi s'aiment bien, le couple va durer

Ce constat des derniers mois rend quasiment indispensable la prolongation de contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. A l'été 2021, l'Argentin avait signé un bail de deux ans avec les Parisiens auquel était ajouté une troisième année optionnelle. Celle-ci doit être activée de concert par le club parisien et le joueur argentin. Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a donné son ressenti sur le dossier. Il a beaucoup d'espoirs de voir Messi sous la tunique parisienne en 2023-2024.

🔴🔵 Nasser al-Khelaïfi s'exprime dans Rothen s'enflamme sur RMC sur une prolongation de Messi au PSG :



🗣 "D'un commun accord on va parler avec Messi après la Coupe du monde. Il est très heureux d'être au PSG. Je pense qu'il veut rester." pic.twitter.com/ZwLDnagXjO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 16, 2022

« Écoute, je pense que si les deux parties (le PSG et Messi) veulent prolonger, il va rester. On s’est mis d’accord avec lui, on parlera après la coupe du monde. Mais, je confirme 1000 fois, il est très heureux au club. Il fait vraiment une grande saison avec nous, il s’est adapté au football français. Je pense qu’il veut rester », a t-il indiqué sur RMC dans Rothen s'enflamme. Un calcul malin d'un point de vue sportif mais peut-être aussi d'un point de vue marketing. Avec Messi, c'est peut-être le futur octuple ballon d'or et champion du monde 2022 qui sera présent au Parc des Princes pendant les 18 prochains mois.