Messi a poussé cette star du PSG à prendre sa retraite

Par Nicolas Issner

En 2013, David Beckham prenait sa retraite après un court passage au Paris Saint-Germain. Une décision dure à prendre mais qui a vu le jour après avoir rencontré Lionel Messi et le Barça en Ligue des champions.

David Beckham et Lionel Messi ont un point commun, ils ont tous les deux porté le maillot du Paris Saint-Germain. Lié à l’écusson rouge et bleu comme l’ancien international anglais (115 sélections, 17 buts), le septuple Ballon d’Or est également lié à la retraite sportive de David Beckham. Après un exil de cinq ans aux États-Unis, la légende vivante de Manchester United aux 394 caps a décidé de rejoindre Paris et le projet QSI monté deux ans plus tôt. Un dernier challenge qui lui a donné un titre de champion de France avec le PSG, le premier des sept championnats glanés depuis. Mais ce dernier défi l’a aussi rendu à l’évidence, il était temps de stopper le football. Un constat dur à faire après 21 ans au plus haut niveau mais inévitable surtout après avoir croisé la route de l’Argentin.

David Beckham : « J’ai décidé d’arrêter quand Messi m’a dépassé »

🗣️ David Beckham: “I decided to retire because of Lionel Messi.” pic.twitter.com/rV6eWHxagH — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) March 7, 2022

Tout s’est déroulé lors de ce quart de finale de Ligue des champions entre le PSG de Beckham, Ibrahimovic et le Barça de Messi, Xavi ou encore Iniesta. Pourtant invaincu sur l’ensemble des deux rencontres (3-3), le PSG est éliminé à cause de la règle du but à l’extérieur. Une élimination qui a aussi raisonné David Beckham de raccrocher les crampons. The Daily Star publie que Lionel Messi y est pour quelque chose. « J'ai probablement décidé de prendre ma retraite quand Messi m'a dépassé. Malgré mon âge, j'ai pris plaisir à jouer et l'équipe a été bonne dans les deux matchs. Nous avons fait des choses dont nous pouvons être fiers. Nous n'avons pas perdu contre eux » déclarait David Beckham. Aujourd’hui président de l’Inter Miami, toute nouvelle franchise de MLS, l’ancien milieu de terrain qui va sur ses 47 bougies ne s’interdit pas de faire venir Lionel Messi en Floride. « Nous avons de grandes opportunités à Miami » a avoué David Beckham au média britannique. Quand vous arrivez devant Léo Messi vous n'avez qu'une chose à faire, prier.