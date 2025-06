Messi a escroqué le PSG, Rothen s'enflamme

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Jeudi, Lionel Messi a rappelé l'étendue de son talent au Mondial des clubs. Il a offert le succès à l'Inter Miami contre Porto d'un sublime coup-franc. La Pulga a reçu un concert de louanges, auquel ne participe pas Jérôme Rothen qui n'a pas digéré son passage au PSG.

À pratiquement 38 ans, Lionel Messi reste un joueur unique dans le monde du football. La Pulga l'a démontré jeudi en offrant un premier succès à l'Inter Miami dans le Mondial des clubs. La star argentine a marqué le but de la victoire contre Porto d'un superbe coup-franc. Un nouveau moment de légende pour celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par beaucoup de monde. Cette opinion est moins partagée à Paris. Le passage de l'octuple Ballon d'or au Paris Saint-Germain a été très mitigé. Le club parisien n'a jamais joué la gagne en Ligue des champions durant son passage de deux ans, ce qui tranche avec la récente prise de pouvoir du PSG en 2025.

Rothen dénonce l'emploi fictif de Messi au PSG

Deux ans plus tard, la digestion reste difficile pour Jérôme Rothen. Grand détracteur de Lionel Messi au PSG, le consultant de RMC assume toujours ses critiques passées et présentes à propos de l'Argentin. Malgré un total de 32 buts en 75 matchs sous le maillot parisien tout de même, la Pulga laissera une petite trace à Paris. Le présentateur de Rothen s'enflamme juge que Lionel Messi n'est jamais arrivé à Paris sur le plan mental.

⚡️ @RothenJerome: "Pourquoi Messi est venu en 🇫🇷 ? Il s'est fait dégager du Barça et devait rester dans un club de haut niveau pour préparer le Mondial au Qatar. Il s'est servi du PSG. Je ne critique pas un génie, je critique son comportement"



▶️ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/vP3lBTorkD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 20, 2025

« J’étais très dur avec Messi mais c’était justifié. J’ai dégommé Messi et je l’assume encore. C’est la relation qu’il a eue avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi il est venu en France ? Parce qu’il s’est fait dégager de Barcelone, ils ne pouvaient plus le payer. Donc il devait rester dans un club de très haut niveau pour préparer la coupe du monde au Qatar. Il l’a gagné et il a été très bon. Je ne me suis pas régalé avec Messi au PSG. On attendait un autre investissement de sa part. Il a eu des coups de génie car c’est un génie. Je ne critique pas cela. C’est l’identification. On attendait un autre comportement avec ses coéquipiers, les journalistes. Il était irrité de parler français, juste « bonjour » je suis pas sûr qu’il l’ait dit en deux ans », a t-il lâché. Une bonne manière de préparer les retrouvailles entre la star argentine et le PSG avec un match possible en huitièmes de finale du Mondial des clubs.