Merci Lionel Messi, le PSG bientôt numéro 1 mondial !

Par Claude Dautel

Sportivement, Lionel Messi n'a pas encore apporté grand-chose au Paris Saint-Germain. Mais le septuple Ballon d'Or a fait exploser toutes les barrières en matière de marketing et de notoriété pour le club de la Ligue 1.

Lorsque le PSG a recruté Lionel Messi lors d’une fin de mercato 2021 totalement historique, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo espéraient que la star barcelonaise apporte sa colossale expérience à l’équipe de Mauricio Pochettino pour réussir à enfin aller au bout en Ligue des champions. Cependant, l’échec face au Real Madrid a confirmé que non seulement Paris avait toujours un souci mental plus que physique, mais qu’en plus la Pulga n’était plus vraiment en mesure de faire basculer un match à lui tout seul. Les statistiques sont impitoyables avec le joueur argentin, lequel a marqué quatre pauvres buts cette saison, lui qui venait d’enchaîner 13 saisons avec plus de 31 buts sous le maillot du Barça.

Même si évidemment, Leo Messi découvrait la Ligue 1 après deux décennies passées en Liga, l’échec est là et il est indiscutable. Au point même que des rumeurs avaient circulé au début de l’année 2022 sur une possible rupture à l’amiable du contrat de deux ans liant Messi et le Paris Saint-Germain. Mais c’était bien mal connaître une autre réalité du football dont on peut désormais dévoiler les détails.

Lionel Messi, une cash machine pour le PSG

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Du côté du Qatar, on connaît parfaitement l’impact marketing de son numéro 30, et dès l’atterrissage de son avion au Bourget, lorsqu’il a choisi de signer au PSG en août 2021, on a compris que la folie engendrée par la venue de Lionel Messi pouvait rapporter énormément. Sans même comparer le coût salarial de l’ancien Barcelonais (30 millions d’euros net par an) avec le chiffre d’affaires des maillots parisiens vendus floqués à son nom, l’emballement provoqué par la signature de Messi a propulsé le Paris Saint-Germain vers des sommets totalement inconnus, même avec le double recrutement de Kylian Mbappé et Neymar en 2017. Le Parisien révèle en effet que lors des six premiers mois de la présence du joueur argentin, le PSG a fait le même chiffre d’affaires en matière de merchandising…que lors de toute la saison précédente. De même, les demandes de partenariat déboulent de toute la planète, les plus grandes entreprises veulent être associées au Champion de France de Ligue 1 et surtout à Lionel Messi. Mais ce n’est pas tout.

Le PSG talonne Madrid et Barcelone, merci Leo Messi

Dans les différents magasins du Paris Saint-Germain, la cession des maillots de Lionel Messi représente 60% des ventes totales, et le rythme ne baisse pas, malgré les performances mitigées du joueur de 34 ans. Un autre aspect essentiel pour les clubs, celui des réseaux sociaux, profite d’une manière totalement incroyable d’un effet Messi. Sur Instagram, le PSG compte près de 60 millions d’abonnés, 27 millions de plus depuis que Lionel Messi a signé à Paris, le joueur argentin ayant à lui seul 323 millions de followers, soit 100 millions de moins que son éternel rival, Cristiano Ronaldo. Mais désormais le club français est le troisième plus suivi au monde derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, et devant les ogres que sont Manchester United, Liverpool ou bien encore le Bayern Munich. Globalement, Paris gagne 1 million de followers par semaine sur les différents réseaux sociaux depuis le recrutement Leo Messi. Bien évidemment, les supporters du PSG aimeraient que cet apport se confirme aussi sur les pelouses de Ligue 1 et en Ligue des champions, mais pour cela il faudra attendre la saison prochaine. Sur le plan commercial, la venue du septuple Ballon d'Or est en tout cas une réussite majeure.