Mercato : Un duo Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Recruter Kylian Mbappé, et pouvoir associer le champion du monde français à Cristiano Ronaldo, voilà la rumeur qui circule depuis quelques jours en Italie. Même si en 2017 le Real Madrid avait tenté la même chose, mais s'était cassé les dents, Mbappé ayant préféré rejoindre le Paris Saint-Germain, le club turinois aurait l'intention de profiter d'un éventuel souci du PSG avec le fair-play financier pour avancer ses pions. L'idée était là, mais du côté des dirigeants de la Juventus on a vite mis un bémol afin de calmer l'excitation grandissante.

Le directeur sportif de la Juventus a admis sans problème que financièrement le deal était trop énorme. « Cela me semble être une hypothèse très fantaisiste. La fantaisie peut aider, c'est vrai, mais c'est rarement le cas en janvier ou en juillet pour ce genre de noms. Nous sommes un grand club et nous nous devons de rester attentifs au marché, futur et immédiat. Mais une hypothèse comme la signature de Kylian Mbappé est très fantaisiste », a reconnu Fabio Parataci. Mais il n'empêche, ce jeudi, Tuttosport, le quotidien sportif de Turin, indique à sa Une que la venue de la star française du PSG n'est pas totalement repoussée par les dirigeants de la Juve.