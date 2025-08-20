Mercato terminé au PSG sur ordre de Luis Enrique

Dans : PSG.

Le PSG a encore du travail cet été sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale veut avant tout boucler des ventes.

Le Paris Saint-Germain a pour le moment fait signer Ilya Zabarnyi et Lucas Chevalier. Les deux joueurs ont été particulièrement ciblés par Luis Enrique. L'Espagnol veut ajouter à son effectif de vraies plus-values. Inutile pour l'ancien du Barça de foncer sur des joueurs qui ne veulent pas signer ou qui ne sont pas forcément au niveau. Il faut dire que le Paris Saint-Germain sort d'une saison époustouflante et que l'effectif actuel parait encore une fois armé pour aller très loin dans toutes les compétitions. En cette fin de marché des transferts, le PSG veut surtout dégraisser et n'a pas forcément envie de recruter. C'est du moins ce que croit savoir Le Parisien.

Le PSG satisfait de son effectif

Selon les dernières informations du média francilien, Lucas Chevalier, Renato Marin et Ilya Zabarnyi seront les trois seules recrues parisiennes cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique est persuadé que la forte polyvalence de tous ses joueurs lui permettra d'avoir le matériel nécessaire pour progresser. Surtout que toutes les demandes de l'Espagnol ont été exaucées cet été par sa direction. A noter que pour remplacer Achraf Hakimi lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier, Luis Enrique fait confiance à Ilya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Concernant le poste de latéral gauche, en cas de méforme ou absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo seront utilisés. Au milieu de terrain, Lee Kang-In et Senny Mayulu auront un vrai rôle à jouer pour apporter de la concurrence. Les principaux chantiers concernent donc les départs. Paris cherche encore une porte de sortie à Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio, Renato Sanches et Presnel Kimpembe.