Mercato ‍: Mourinho arrive pour un attaquant du PSG

Le PSG a pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère notamment vendre certains joueurs indésirables, dont fait partie Marco Asensio.

Le Paris Saint-Germain est logiquement très concentré sur sa Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis mais doit aussi préparer son mercato estival. Si des arrivées sont bien évidemment envisagées, il faudra également gérer le départ des indésirables. Et ils sont assez nombreux à Paris. Parmi eux : Marco Asensio. L'international espagnol a été prêté toute la seconde partie de saison dernière du côté d'Aston Villa. De quoi se mettre assez en évidence pour séduire des clubs en Europe. Et l'un d'eux est peut-être en Turquie à Istanbul.

Asensio proposé un peu partout, Mourinho réfléchit

Selon les informations d'Ekrem Konur, Marco Asensio a en effet été proposé ces dernières heures à Fenerbahce. José Mourinho donnera d'ailleurs sa décision quant au profil de l'Espagnol la semaine prochaine, lui qui pourrait convenir à ses plans pour le prochain exercice en Turquie. Pour se débarrasser définitivement de l'ancien joueur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain veut un chèque assez conséquent, compris entre 17 et 20 millions d'euros. A noter que Marco Asensio a également été proposé à d'autres clubs en Arabie saoudite, en Premier League, en Serie A et en Liga. A 29 ans, le natif de Palma de Majorque en a encore sous la semelle, comme il a pu le montrer avec Aston Villa, que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions. Une future association avec José Mourinho pourrait s'avérer être particulièrement intéressante pour le Fenerbahce, qui souhaitera rafler le titre en ligue turque la saison prochaine et ainsi mettre de côté la concurrence, dont Galatasaray, champion en titre.