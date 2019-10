Mercato : Mbappé pense très fort à un départ du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’un triplé face à Bruges en Ligue des Champions puis d’un doublé contre l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Kylian Mbappé est bien décidé à rattraper le temps perdu après sa blessure à la cuisse, qui l’a éloigné des terrains plus d’un mois. L’international tricolore a des ambitions, que cela soit sur un plan individuel ou sur un plan collectif. Toujours à la chasse des différents titres, il rêve de remporter la Ligue des Champions avec Paris. Mais à l’été 2020, la question de son avenir se posera forcément et selon la presse espagnole, un départ de la France est sérieusement envisagé.

Selon l’émission El Chiringuito, Kylian Mbappé se pose de nombreuses questions sur son avenir, et ne dirait pas forcément non à un départ du Paris Saint-Germain en juin prochain afin de découvrir l’étranger. Pour rappel, il restera deux ans de contrat à la star de l’Equipe de France du côté de Paris l’été prochain. Le moment qu’il pourrait choisir pour céder aux sirènes du Real Madrid, qui le courtise avec assiduité depuis son explosion à l’AS Monaco. Reste à voir quel prix serait alors fixé par le Paris Saint-Germain, dont l’objectif au moment de la vente de Kylian Mbappé sera assurément de battre le record du transfert le plus cher de l’histoire du football, actuellement détenu par Neymar et ses 222 ME lors de son transfert de Barcelone… à Paris.