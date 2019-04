Mercato : Mbappé au Real Madrid, Zidane dribble les embrouilles

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après son incroyable retour aux commandes du Real Madrid, Zinedine Zidane est attendu au tournant lors du prochain mercato, l'entraîneur français des Merengue ayant clairement besoin de changer des choses au sein de son effectif. Mais quand ce samedi, à la veille de la réception de Bilbao à Santiago Bernabeu, Zizou est interrogé sur le prochain recrutement du Real Madrid et notamment la possible venue de Kylian Mbappé, alors le coach de la Maison Blanche prévient tout le monde. Il refuse et refusera de parler de ses cibles prioritaires tant que la saison ne sera pas terminée.

Que ce soit pour Kylian Mbappé ou pour d'autres joueurs. « Vous pouvez me poser des questions et je répondrai ce que je veux. Je ne vais pas entrer dans les détails en donnant des noms. Ce que je peux vous dire c’est que le mercato, nous en parlerons le moment venu. Ce que nous devons faire aujourd’hui c’est parler du reste de la saison. Avec le club, j’ai parlé de profils de joueurs parce qu’ils savent parfaitement ce que je veux, mais je ne dirai rien. Surtout avant un match (...) En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement. Mais le changement est forcément obligatoire pour tout le monde », a prévenu Zinedine Zidane, conscient que chaque joueur dont il pourrait citer le nom se retrouvera pris dans le tourbillon du mercato.