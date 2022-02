Mercato : Le PSG suit le futur Mbappé à Reims

Hugo Ekitike crève l'écran au Stade de Reims depuis le début de la saison. Le jeune attaquant de 19 ans enchaîne les buts et attire les convoitises, y compris du PSG qui le verrait bien pour remplacer Kylian Mbappé.

Il est la révélation de ce début de saison chez les jeunes joueurs français de Ligue 1. Hugo Ekitike a explosé du côté de Reims cette saison. Auteur de neuf buts en 21 matches de championnat et dix buts toutes compétitions confondues, il porte l'attaque rémoise du haut de ses 19 ans. Une maturité qui n'a pas échappé aux gros clubs européens. Ekitike a déjà été convoité lors du dernier mercato hivernal avec une offre ferme de 30 millions d'euros de la part de Newcastle. Mais, le joueur a préféré refuser pour achever sa première saison complète dans l'élite et aider son équipe à rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Toutefois, les autres prétendants le savent. Avec une offre au moins aussi importante cet été, les chances d'acquérir Hugo Ekitike seront très élevées. Outre Newcastle, Chelsea et West Ham sont les pistes anglaises les plus chaudes mais le Milan AC est lui aussi sur les rangs comme l'a révélé la Gazetta dello Sport ce mercredi. Ekitike pourrait cependant rester en France car le PSG garde un œil sur cette pépite.

📰 #Gazzetta: The eyes of #Milan are on Hugo #Ekitike the player of #Reims. He is inspired by #Mbappé his idol, he refused to join #Newcastle because he is not convinced by the project of the club. #PSG is also interested. pic.twitter.com/wyFOjEw9ei