Mercato : Le PSG ? La doublure de Cristiano Ronaldo se donne un an

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Etre la doublure de Cristiano Ronaldo ne laisse pas forcément beaucoup de place pour briller.

Même si le Portugais est régulièrement annoncé sur le déclin, il démontre à chaque match capital, avec le Portugal ou le Real Madrid, que ce n’est pas le cas. Cette saison, dans la capitale espagnole, Marco Asensio en a fait les frais avec un temps de jeu réduit qui empêche la jeune star espagnole de confirmer ses progrès au plus haut niveau. A 22 ans, l’heure pourrait donc être venue de changer d’air, afin de débarquer dans un grand club européen avec un statut de star et de titulaire, et non plus de jeune doublure. Le PSG et Manchester United sont récemment venus aux renseignements pour ce joueur évalué à plus de 100 ME, et qui possède de toute façon une clause libératoire à 300 ME.

Mais selon AS, Marco Asensio n’a pas l’intention de quitter Bernabeu cet été. Très attaché au Real Madrid, l’international espagnol ambition toujours de s’y faire sa place, et se donne une année supplémentaire avant de prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière. S’il devait de nouveau s’asseoir sur le banc à quasiment chaque match, alors celui qui a aussi la nationalité néerlandaise envisagerait un transfert lors de l’été 2019. Et nul doute qu’à ce moment, le PSG et MU seront toujours attentifs à sa situation.