Mercato ‍: La taxe PSG écoeure le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG veut renforcer son effectif cet été mais pas à n’importe quel prix. Depuis son sacre en Ligue des Champions, le club parisien souffre d’une inflation délirante des prix à laquelle Luis Campos ne veut pas céder.

Un mois de juillet a rarement été aussi calme au Paris Saint-Germain. La Coupe du monde des clubs a logiquement ralenti le club de la capitale dans son début de mercato, mais la compétition organisée aux Etats-Unis n’explique pas tout. Très prudent sur le marché des transferts, le PSG refuse de céder aux exigences de plus en plus délirantes des clubs vendeurs. On le voit notamment dans le dossier Illya Zabarnyi, qui traine en longueur depuis plusieurs semaines en raison de la gourmandise de Bournemouth, qui réclame 70 millions d’euros pour le défenseur ukrainien de 22 ans, un prix que Paris n’est pas disposé à payer.

𝐏𝐒𝐆 : 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐱, 𝐩𝐚𝐬 𝐝’𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭



Le Paris Saint-Germain, bien que récemment sacré champion d’Europe, hésite toujours à recruter un vrai numéro 9 lors du prochain mercato. Selon plusieurs sources,… pic.twitter.com/wqynEXzybE — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 23, 2025

Selon les informations du compte PSG Inside Actu, ce phénomène risque de coller à la peau du club Bleu et Rouge durant tout le mercato. Un coup dur pour Luis Campos et pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n’ont toutefois pas l’intention de payer plus que le juste prix pour les joueurs ciblés malgré une nette inflation pour les joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain. « Depuis son titre en Ligue des Champions, le PSG souffre d’une "taxe champion d’Europe" : les clubs augmentent leurs tarifs en sachant que Paris peut se permettre de payer plus cher, pour un profil similaire » révèle le compte spécialisé sur X. Résultat des courses : le mercato n’avance pas, et ce n’est pas Luis Enrique que cela va déranger.

Luis Enrique en accord avec ses dirigeants

Au contraire de la majorité des entraîneurs qui exigent des renforts au plus vite et cela peu importe les prix payés, l’Espagnol est lui aligné avec ses dirigeants. « Luis Enrique, fidèle à son discours, a clairement indiqué à plusieurs reprises que si le rapport qualité-prix n’était pas convaincant, il n’y aurait pas de signature » précise le compte X. Autrement dit, le Paris Saint-Germain ne bouclera aucune recrue à un prix jugé trop élevé par le club. Zabarnyi est donc toujours en salle d’attente et on peut imaginer que le dossier Rodrygo, bien que surveillé par le PSG, ne sera pas prioritaire dans la mesure où le Real Madrid ne vendra pas son international brésilien pour moins de 100 millions d’euros cet été. Chez les supporters en revanche, cet immobilisme risque de vite frustrer.