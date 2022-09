Mercato : L’Inter nargue le PSG avec Skriniar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré le fait d’avoir tout tenté pour recruter Milan Skriniar lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain est tombé sur un os avec l’Inter Milan. Une petite fierté pour Beppe Marotta.

Ce n’est pas tous les jours qu’un club et qu’un joueur arrivent à résister aux avances du club de la capitale française. Via un projet sportif de très haut niveau, avec la Ligue des Champions dans le viseur grâce à des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Messi, et un pouvoir financier très fort, le PSG arrive souvent à recruter ses cibles. Lors du dernier mercato estival, Paris a presque rempli toutes ses missions en recrutant des joueurs comme Vitinha, Ruiz, Soler, Renato Sanches, Mukiele ou Ekitike. Par contre, le dossier du défenseur central, tant désiré par Christophe Galtier, n’a pas abouti, vu que Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter pour cet exercice 2022-2023. Malgré une fin de contrat dans un an, l'international slovaque n’a pas eu de bon de sortie de la part de ses dirigeants. Un choix clair assumé par Beppe Marotta. « Le bilan du mercato est certainement positif, mais le travail le plus important a été fait en gardant la main sur nos joueurs clés. Nous étions catégoriques à propos de Skriniar. Il était invendable malgré les offres du PSG », a confié le PDG de l’Inter dans La Gazzetta dello Sport.

L’Inter a résisté aux millions du PSG pour Skriniar

Marotta, directeur général de l'Inter, sur l'accord de Milan Škriniar avec le PSG :



« Nos propriétaires ont été très clairs : ils ont rejeté toutes les propositions pour Škriniar. Ils ont été forts à nouveau sur la position : Škriniar était intouchable. »@FabrizioRomano pic.twitter.com/YFDueKME6p — Media Parisien (@MediaParisien) September 3, 2022

Si le club lombard est donc ravi de garder Skriniar, le mercato n’a pas été de tout repos non plus à ce sujet. Puisque le PSG a multiplié les offres de transfert après avoir trouvé un accord verbal avec le défenseur central de 27 ans. Sauf que malgré une ultime tentative de 65 millions d’euros lors des dernières heures du mercato, les Nerazzurri sont restés campés sur leur position, à savoir celle de ne pas lâcher Skriniar à moins de 75 ME. Principale cible défensive du PSG, qui aurait bien voulu former une charnière à trois avec Ramos et Marquinhos, l’ancien joueur de la Sampdoria va maintenant chercher à retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Simone Inzaghi. Avant de nouveau d’être dans le viseur du PSG l’hiver prochain ? C’est fort possible, sachant que Skriniar sera potentiellement libre en juillet prochain et que Paris sera toujours à la recherche d’un renfort défensif.