Mercato : Javier Pastore accueilli comme une star à Rome

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Les supporters du Paris Saint-Germain vont devoir s'y faire, d'ici quelque heures Javier Pastore ne sera plus un joueur du PSG. Le joueur argentin, premier renfort du Paris SG version qatarie, est en effet arrivé ce lundi en fin d'après-midi à Rome par un vol privé. Des dizaines de fans de la Roma attendaient El Flaco, qui n'a pas hésité à afficher les couleurs de son futur club. Javier Pastore doit désormais passer sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat dont on connaîtra les détails dans la soirée ou au plus tard mardi. Pour le Paris Saint-Germain c'est évidemment un grand pas de fait pour le respect des règles du fair-play financier puisqu'on parle d'un transfert à au moins 20ME.