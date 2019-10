Mercato : Icardi tombe amoureux du PSG, le Qatar va adorer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur d’un début de saison parfait avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est un joueur qui n’a pas fini de faire parler de lui dans la capitale française.

Et pour cause, l’attaquant argentin n’appartient pas encore officiellement au PSG puisqu’il est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Mais au vu de son attitude et de son efficacité clinique, Mauro Icardi fait clairement partie des plans du champion de France en titre pour l’avenir. Ces derniers jours, la presse italienne était d’ailleurs catégorique, en affirmant que la volonté du Paris Saint-Germain est de lever en fin de saison l’option d’achat à 70 ME figurant dans le contrat de Mauro Icardi.

Du côté du joueur, tout était en revanche plus flou. En effet, Icardi reste très attaché à l’Inter Milan, un club dont il était encore récemment le capitaine. Mais selon les informations du Parisien, la réflexion de l’attaquant francilien est en train d’évoluer. Son début de saison, son intégration réussie et les déclarations de sa femme et agent Wanda Nara, qui a récemment expliqué que rejoindre Paris était la meilleure décision de la carrière d’Icardi, semblent indiquer que Mauro Icardi est enclin à s’engager définitivement en faveur du PSG. Une nouvelle qui ravira Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, lesquels n’ont pas trop de doute sur le fait que Mauro Icardi représente l’avenir du PSG à ce poste d’avant-centre…