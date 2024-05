Mercato ‍: Griezmann « ‍n'est pas pisté par le PSG ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Régulièrement évoqué du côté du Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann pourrait être le buteur ultra-décisif capable de remplacer Kylian Mbappé. Mais cette possibilité n'est pas réaliste.

Dans un document que lui a consacré dimanche Canal+, Olivier Giroud a évoqué la situation d'Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe de France, affirmant que ce dernier allait lui aussi choisir de finir sa carrière en Major League Soccer. A 33 ans, et sous contrat avec l'Atlético de Madrid encore deux saisons, le champion du monde suscite encore de l'intérêt en Europe, même si son nom semble désormais irrémédiablement lié aux Colchoneros. Cependant, régulièrement, une petite musique rejaillit sur une possible venue de Griezmann au Paris Saint-Germain, et d'autant plus lors de ce mercato au moment où les champions de France voient partir Kylian Mbappé, serial buteur du PSG. En faisant signer l'un des chouchous du public français et surtout un redoutable finisseur (24 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), Nasser Al-Khelaifi pourrait faire coup double. Mais tout cela ressemble à un doux fantasme.

Griezmann n'est pas sur la liste du PSG

Dans un échange organisé avec les lecteurs du Parisien, Dominique Sévérac a été interrogé sur la possible venue d'Antoine Griezmann au PSG cet été. Le journaliste qui suit quotidiennement le Paris Saint-Germain n'a pas laissé la place au moindre doute sur ce sujet. « Non, Paris ne cherche pas de star au sens où on l'entend en général. Il veut des joueurs plus collectifs, moins bling-bling que par le passé. Même si Antoine Griezmann n'est pas bling-bling, il n'est pas pisté par le PSG », a clairement répondu notre confrère, refermant ainsi définitivement la porte aux possibles rumeurs sur la signature de l'attaquant français. Pour Dominique Sévérac, afin de remplacer Kylian Mbappé et son efficacité diabolique, les dirigeants parisiens n'envisagent qu'une seule solution.

Heureux de recevoir le trophée du meilleur joueur français à l’étranger de l’année. Une vraie fierté et un grand merci aux joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont voté pour moi. #TropheesUNFP 🏆 @UNFP pic.twitter.com/2WR8aDalUE — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) May 13, 2024

L'idée générale du Paris Saint-Germain est qu'en l'absence définitive de celui qui a marqué 27 buts en Ligue 1 et 45 buts toutes compétitions confondues cette saison, ce sont les joueurs actuels qui vont devoir briller et se répartir ce score. « C'est la grande question : qui peut mettre 45 buts ? Personne de disponible sur le marché. Il faudra que Barcola, Dembélé, Ramos, la recrue à gauche se répartissent ses 45 buts (et d'autres aussi) », prévient le journaliste du Parisien, qui repousse totalement l'idée de la venue d'une superstar du style Erling Haaland.