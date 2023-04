Mercato : Ferland Mendy au PSG, merci Camavinga !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite axer son mercato estival sur le recrutement de joueurs français et selon la presse espagnole, Ferland Mendy est une piste sérieuse.

En quête de recrues dans tous les secteurs de jeu, le Paris Saint-Germain a un objectif clair pour le mercato estival : se renforcer avec de jeunes joueurs français ou ayant déjà une expérience de Ligue 1. L’objectif est d’en terminer avec les stars trentenaires aux salaires XXL à l’instar de Sergio Ramos ou de Messi, raison pour laquelle les pistes Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram, Victor Osimhen ou encore Khephren Thuram et Youssouf Fofana ont été évoquées parmi tant d’autres. En défense, un autre joueur ayant déjà porté le maillot de l’Equipe de France serait dans le viseur du PSG, il s’agit de Ferland Mendy.

Handicapé par plusieurs blessures cette saison, le joueur n’est plus indiscutable au Real Madrid cette saison. Par le passé, Nasser Al-Khelaïfi s’était renseigné pour faire venir l’ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais, mais le président du PSG avait toujours été recalé. A en croire les informations du site Defensa Central, il pourrait en être autrement cet été pour la simple et bonne raison que Carlo Ancelotti ne considère plus Ferland Mendy comme un joueur incontournable dans la capitale espagnole. Il faut dire qu’en l’absence du défenseur tricolore, Eduardo Camavinga a bluffé tout le monde à un poste inhabituel pour lui de latéral gauche.

Ferland Mendy au PSG cet été, la porte s'ouvre

Il n’est pas question pour le Real Madrid d’installer durablement « Cama » à ce poste mais le club de la Casa Blanca a plusieurs options dans l’attente d’un recrutement à gauche, que ce soit Camavinga donc mais également Nacho et Alaba. Ainsi, le PSG a toutes ses chances cette fois dans le dossier Ferland Mendy car le Real Madrid a ouvert la porte. Il s’agit maintenant de savoir à quel prix débuteront les négociations entre les deux clubs. Du côté des supporters, cette piste risque néanmoins de surprendre car, tandis que les chantiers sont nombreux au PSG, le poste de latéral gauche ne semble pas vraiment urgent alors que Nuno Mendes est justement l’une des très rares satisfactions de la saison dans la capitale française.