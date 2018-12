Mercato : Ce milieu au profil parfait fait l'unanimité au PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Des joueurs confirmés, spécialistes du poste, et qui n’évoluent pas forcément dans des top clubs européens, voici le cœur de cible du Paris Saint-Germain afin de se renforcer au milieu cet hiver.

Cela permet clairement à Antero Henrique de faire travailler ses réseaux, alors que le budget sera limité à environ 20 ME pour ce recrutement. De quoi faire revenir Idrissa Gueye en France. Cette piste prend en tout cas du poids alors que The Sun confirme l’intérêt du PSG pour le milieu défensif sénégalais. Ce dernier, qui avait été sacré champion avec Lille en 2011, est apprécié par les dirigeants et même par Thomas Tuchel, qui souligne son profil à 100 % défensif, ce qui permettrait de libérer des joueurs comme Verratti ou Draxler de ce souci.

A 29 ans, Gueye est sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2022, avec un confortable salaire. Il y enchaine les saisons pleines, et n’est donc pas spécialement mis sur le marché par son club, ce qui pourrait forcément compliquer la tache, les clubs anglais n’étant pas vraiment du genre à laisser partir un joueur contre leur volonté. Mais, alléché par l’idée de garnir son palmarès resté vierge depuis son doublé avec Lille en 2011, Idrissa Gueye pourrait bien être séduit à l’idée de de retrouver la Ligue des Champions, uniquement connue dans le Nord pour le moment.