Mercato : Abramovitch offre N'Golo Kanté au PSG

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, Ngolo Kanté n’a pas encore prolongé. Une aubaine pour le PSG, intéressé de longue date par un joueur qui s'est senti trahi depuis le changement de propriétaire chez les Blues.

Malgré ses pépins physiques à répétition, Ngolo Kanté reste un joueur très apprécié sur le marché des transferts. Et pour preuve, Chelsea ne souhaite pas s’en séparer. En fin de contrat en juin 2023, Ngolo Kanté a reçu une offre de prolongation de la part des Blues, qui lui proposent deux ans plus un an en option. Une offre que le champion du monde 2018 n’a pas encore accepté selon les informations du quotidien espagnol Sport. Chelsea, qui redoute de perdre Ngolo Kanté pour zéro euro l’été prochain, sera donc à l’écoute des offres pour l’international français lors du mercato hivernal. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui fait toujours partie des clubs extrêmement intéressés par l’ancien milieu défensif du SM Caen et de Leicester selon le journal espagnol.

Kanté refuse pour l'instant de prolonger à Chelsea

Le média explique qu’avant son départ, Roman Abramovitch avait proposé une prolongation de contrat de trois années plus une année en option à Ngolo Kanté. L’international français été intéressé par cette offre, même si quelques détails étaient encore à régler. Tout semblait donc en ordre avec le boss russe du club londonien. Malheureusement pour l’international français, le Russe a quitté le navire et désormais, le nouveau patron Todd Boehly est sur une ligne différente et ne veut pas proposer plus de deux ans plus une année en option à Ngolo Kanté, qui refuse logiquement cette offre à la vue de ce qui lui était proposé avec l’ancien propriétaire. Reste maintenant à voir si le PSG, qui a recruté Fabian Ruiz ou encore Renato Sanches et Vitinha dans ce secteur de jeu, passera à l’offensive dans les semaines à venir pour tenter d’enrôler Ngolo Kanté, un joueur que le Qatar veut recruter depuis de longues années, mais qui a toujours refusé le PSG par le passé.