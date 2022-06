Mbappé zappe le Real, une légende lui donne raison

Dans : PSG.

Longtemps en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester dans le club de la capitale française, quitte à refuser les avances du Real Madrid. Un choix que Francesco Totti comprend parfaitement.

Personne n’expliquera le mot fidélité à Francesco Totti. Homme d’un seul club, une denrée rare dans le football actuel, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma (1993-2017) a tenu à saluer le choix de Kylian Mbappé. Courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs mois et même tout proche de rejoindre le club du Bernabeu en début d’année 2022, le champion de monde a finalement choisi de rester au PSG. En effet, le 21 mai dernier, l’international français a paraphé un nouveau contrat de trois saisons à Paris. De quoi plaire à Francesco Totti. « Pour moi, c'est un choix du cœur, peu importe qui a décidé de rester. Il doit être géré et protégé comme tous les grands champions. Il ne peut pas trouver mieux que le PSG », a lancé la légende italienne sur l’antenne de Sky Sport Italia. Lui aussi courtisé par le Real Madrid durant toute sa carrière, Totti a toujours refusé de quitter la Roma, estimant qu’il aurait « trahi son histoire ».

Mbappé a gagné le respect d’une légende

Pas sûr que Mbappé en fasse de même durant toute sa carrière… Fan des Merengue depuis sa plus tendre enfance, lors de laquelle il a adulé Cristiano Ronaldo, l’ancien de Monaco finira peut-être sa course à Madrid. Quand ? Personne ne le sait, sachant qu’avant de rejoindre le dernier club vainqueur de la Ligue des Champions, Mbappé veut écrire l’histoire de Paris en faisant justement partie des premiers joueurs à soulever cette fameuse C1 au Parc des Princes. C’est pour cela qu’il a décidé de prolonger son contrat au PSG, un peu contre toute attente, même si le salaire offert par le Qatar, autour des 100 millions d’euros par an, a aussi fait pencher la balance en la faveur du PSG. Quoi qu’il en soit, en faisant ce choix de rester dans son club, Mbappé s’est offert le respect des légendes du football, comme Totti. Une première victoire avant une plus grande…