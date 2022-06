Mbappé vante l’exploit du PSG en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau champion de France avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé savoure la performance de son équipe. L’attaquant français se dit fier de la saison des Parisiens qui viennent de marquer l’histoire de la Ligue 1.

Surpris par le LOSC la saison dernière, le Paris Saint-Germain a repris le trône avec autorité. Le club de la capitale n’a eu besoin que de 34 journées pour officialiser son titre de champion de France, avec un total de 15 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, son premier poursuivant, au terme de l’exercice. Autant dire que les hommes de Mauricio Pochettino ont survolé le championnat malgré les difficultés aperçues pendant la phase aller. Pour Kylian Mbappé, c’est d’ailleurs cette période qui a permis au Paris Saint-Germain de faire la différence.

🗣 Après une saison riche en émotion, @KMbappe, qui vient de prolonger jusqu’en 2025, et Lionel Messi, qui disputait sa première saison en Rouge et Bleu, nous racontent leurs meilleurs souvenirs jusqu’à l’obtention du dixième titre de 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 9, 2022

« Je retiens les matchs que l’on a remportés en fin de partie, notamment en début de championnat, a souligné l’international français sur le site officiel de son club. Ça nous a permis de vite creuser l’écart au classement. Malgré le manque de repères en début de saison dû aux nombreux internationaux présents dans l’effectif, on a réussi à gagner pas mal de matchs dans le temps additionnel. On a réussi à créer quelque chose, on ne connaissait pas ce genre de scénario et c’est ce qui nous a permis de nous mettre à l’abri rapidement en championnat. »

La fierté de Mbappé

Bien sûr, les Parisiens étaient nettement au-dessus des autres équipes. Mais Kylian Mbappé ne s’interdit pas de savourer le dixième sacre dans l’histoire du Paris Saint-Germain en championnat, un record égalé avec l’AS Saint-Etienne. « On a toujours dit qu’on voulait entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain et maintenant on fait aussi partie de celle du championnat de France. Personne n’a gagné plus de titres que nous. On est heureux de ce nouvel accomplissement. C’est un moment important dans l’histoire du Paris Saint-Germain », s’est réjoui le meilleur buteur (28 buts) et passeur (19 passes décisives) de Ligue 1 cette saison.