Mbappé va signer au Real Madrid, ses buts le prouvent !

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé empile les buts et les passes décisives avec le PSG en cette fin de saison. Un signe vu d'Espagne que l'attaquant est en train de faire ses adieux.

Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il continuera ou non son aventure au PSG. En attendant, les rumeurs vont bon train concernant la suite de sa carrière. Kylian Mbappé fait incontestablement partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Le champion du monde fait le bonheur de l'équipe de France et de son club, le PSG. Mais jusqu'à quand ? En effet, l'ancien de l'AS Monaco sera en fin de contrat en juin prochain. Pour le moment, la tendance est à un départ selon Julien Maynard, qui rappelait cependant il y a quelques jours que tout était encore possible concernant une prolongation de contrat de Mbappé dans la capitale. En attendant d'en savoir plus, ce qui devrait provoquer un séisme peu importe sa décision, Kylian Mbappé est en pleine course contre la montre pour réaliser un objectif de taille pour l'histoire du PSG.

Mbappé, sortir par la grande porte ?

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé est fréquemment questionné sur son avenir lorsqu'il se présente devant la presse. Après le nul contre Strasbourg, il est même apparu agacé au moment d'être sollicité sur le sujet. Il faut dire qu'un départ du PSG apparaîtrait comme un grand changement dans sa carrière et un cataclysme pour QSI. Pour le moment, le club de la capitale peut toujours compter sur son crack, qui s'est fixé comme objectif de terminer la saison à la fois meilleur buteur et passeur du championnat de France. Un exploit qu'aucun joueur n'a réussi jusqu'à présent dans l'histoire de la Ligue 1. Et Mbappé est plus que bien parti pour le réaliser. Il compte, à trois journées de la fin du championnat, 24 buts, soit trois de plus que Wissam Ben Yedder et Martin Terrier (21 buts). Concernant les passes, le champion du monde est également premier avec 15 caviars distribués. Son plus grand rival n'est autre que son coéquipier Leo Messi, deuxième avec 13 passes.

Arriver au Real Madrid à 23 ans, Mbappé y a pensé

Nul doute que la Pulga ne se privera pas de laisser à Mbappé l'honneur de marquer encore un peu plus l'histoire du foot français et du PSG. Avant de partir pour le Real Madrid ? Réponse dans les prochaines semaines. En tout cas, pour la presse espagnole, il ne fait pas de doute que cette farouche volonté de Mbappé de marquer l'histoire de la Ligue 1 est une façon de dire adieu au championnat de France également. Pour le journal AS, il s'agit tout simplement de l'ultime objectif que Kylian Mbappé s'est fixé avec Paris, avant de rejoindre un autre club où il espère bien marquer l'histoire. Car en arrivant au Real Madrid à 23 ans, le numéro 7 du Paris SG s'offrirait la possibilité de briller pendant quasiment une décennie avec le géant espagnol, et s'attaquer à des records légendaires comme ceux détenus par Raul, Di Stefano, Karim Benzema et bien évidemment Cristiano Ronaldo. De quoi motiver le Français à faire le grand saut cet été ?