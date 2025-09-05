Mbappé souffrait au PSG, Pochettino témoigne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a côtoyé Kylian Mbappé au moment où le Français était retenu malgré l’intérêt du Real Madrid. Une période difficile pour l’attaquant, mais aussi pour le coach argentin.

Au moment de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024, personne n’était surpris. Et surtout pas Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait côtoyé le Français dans la capitale et savait à quel point l’attaquant rêvait de rejoindre la Maison Blanche. Trois ans plus tôt, le club madrilène avait déjà tenté sa chance, en vain puisque le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s’était catégoriquement opposé au départ du Bondynois.

Témoin de cet épisode, Mauricio Pochettino se souvient d’un Kylian Mbappé affecté. « Le PSG est l’un des clubs les plus forts, a rappelé l’actuel sélectionneur des Etats-Unis à l’émission El Chiringuito. J’ai toujours une grande relation avec l’Émir et Nasser (Al-Khelaïfi), le président. Tu ne vas pas leur faire peur. C’était un moment difficile pour Kylian. Il a toujours rêvé d’aller au Real Madrid depuis qu’il est enfant. Je le savais, j'avais une bonne relation avec lui. C’est un grand garçon. Aller réaliser ses rêves c’est parfois trahir une parole donnée. »

Pochettino était partagé

« Moi je n'étais dans aucun camp. J’étais l’entraîneur qui le voyait comme un garçon qui vient te demander un conseil. Ce n’était pas facile à ce moment. Moi je ne pouvais pas aller contre mes intérêts, j’étais le coach du PSG. Mais je voyais un garçon dont les yeux brillaient pour un autre club, a raconté l’Argentin. C’est très difficile. J’ai toujours eu le même discours avec lui. J’ai été loyal envers mon club et mes valeurs. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Au final, il est resté à Paris, mais il a réussi à réaliser son rêve. » Parti libre, le Merengue reste en conflit avec le Paris Saint-Germain à qu’il réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés.