Mbappé sauve le soldat Sergio Ramos au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos est en fin de contrat avec le PSG dans un mois. Mais selon la presse espagnole, Kylian Mbappé pousse en interne pour la prolongation de l’ancien capitaine du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain veut en finir avec les trentenaires aux gros salaires. En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi ne sera pas prolongé et va maintenant devoir trancher entre le FC Barcelone et l’Arabie Saoudite. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar est lui aussi sur le départ. Le club parisien rêve de se délester du Brésilien et de son imposant salaire et le n°10 du club de la capitale n’est plus fermé à un départ à condition de retrouver un niveau de salaire équivalent en Europe, ce que pourrait lui offrir la Premier League où Newcastle et Chelsea s’intéressent à lui.

Le cas de Sergio Ramos est différent. L’ancien capitaine du Real Madrid est lui aussi un trentenaire grassement payé au Paris SG, et dont le contrat expire au mois de juin. Mais à en croire les informations obtenues par OK Diario, le vestiaire parisien est ultra-favorable à la prolongation du contrat de l’Espagnol. Un joueur très influent en particulier souhaite voir Sergio Ramos au club la saison prochaine. Il s’agit d’un certain Kylian Mbappé. Le média espagnol affirme que le vice-capitaine du PSG a expressément demandé à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi de faire le nécessaire afin de conserver au club l’ancien taulier de la sélection espagnole, plutôt performant dans l’ensemble cette saison et dont la mentalité est très appréciée par le clan Mbappé.

Sergio Ramos prolongé mais diminué au PSG ?

De son côté, l’état-major du Paris Saint-Germain est encore indécis. Une prolongation n’est pas exclue à 100 % mais pour cela, il faudra que Sergio Ramos accepte de diminuer ses émoluments. Une baisse de salaire de 50 % est même évoquée pour l’ancien capitaine du Real Madrid afin de prolonger d’une saison au PSG. Le joueur, déterminé à rester en France et qui ne souhaite pas partir dans un championnat exotique, pourrait accepter la proposition du club et faire partie du projet parisien pour la saison à venir.