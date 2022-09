Mbappé sacrifié pour Neymar, le PSG n’est pas fou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Opposés il y a quelques semaines lors du « penaltygate », Neymar et Kylian Mbappé réalisent tous les deux un gros début de saison avec le PSG.

Le match entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain, mardi soir au Parc des Princes, illustre à quel point Kylian Mbappé et Neymar sont actuellement les deux hommes forts du club de la capitale. Passeur décisif d’une louche géniale pour le Français, l’international brésilien retrouve peu à peu son meilleur niveau, une excellente nouvelle pour le PSG. Une belle revanche aussi pour Neymar car, comme le rappelle Don Balon ce vendredi, Luis Campos a fait son maximum pour se débarrasser de l’ancienne star du FC Barcelone lors du mercato estival. Dans les ultimes jours du mois d’août, Neymar a été proposé à Chelsea et à Manchester City mais finalement, le n°10 du PSG a pris la décision de rester au club.

Le PSG ne privilégiera plus jamais Neymar à Mbappé

Le média espagnol indique que peu à peu, Neymar est en train de faire retourner beaucoup de vestes au sein même du PSG, où certains ne croyaient plus en la capacité du Brésilien à retrouver une hygiène de vie et une forme de professionnel. Don Balon croit néanmoins savoir que lors des prochaines périodes de mercato, le Paris Saint-Germain n’aura pas la mémoire courte avec Neymar. Il est ainsi hors de question de privilégier le Brésilien à Kylian Mbappé, par exemple, qui a prolongé et qui est plus que jamais au centre du projet parisien. C’est ainsi que selon le média, si le club de la capitale doit se séparer de l’un des deux joueurs l’été prochain pour des raisons sportives ou économiques, il est clair que c’est Neymar qui sera poussé vers la sortie. Mais après tout, le PSG peut également caresser l’espoir de conserver les deux stars l’été prochain car le départ possible de Lionel Messi, en fin de contrat, va déjà bien amoindrir le secteur offensif du club parisien.