Mbappé qualifie le PSG, le Bayern Munich est prévenu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich a bien compris lors du match aller de Ligue des champions au Parc des Princes qu'il y avait un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. Pour la réception des champions de France à l'Allianz Arena, le club allemand sait que l'arme fatale française sera au rendez-vous.

A quelques centimètres près, le Bayern Munich serait reparti avec un nul de Paris à l'aller malgré un match largement maîtrisé par les Allemands, Kylian Mbappé ayant frappé alors qu'il venait d'entrer en jeu. Et depuis cette rencontre, le vice-champion du monde français a totalement récupéré de son souci physique et il arrive en pleine forme pour la rencontre qui scellera le nom du club qui rejoindra les quarts de finale de la Ligue des champions. La simple présence de Mbappé dans le onze de départ du PSG change la donne, au point même que l'optimisme parisien paraît un peu démesuré avant de retrouver une formation allemande qui est un ogre à domicile.

Mbappé c'est le joker du PSG

A quelques heures du match Bayern-PSG, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres et les consultants et anciens joueurs sont persuadés que le numéro 7 parisien peut qualifier son équipe à lui tout seul, ou presque, pour la suite de la Ligue des champions. « À force de ne jamais vouloir croire que Kylian Mbappé peut tout changer à lui seul, je me plante. En fait oui, il a cette capacité à exploser un match rien qu’avec ses qualités. Sa seule présence va apporter une tension incroyable sur le terrain. Et je rajoute que Lionel Messi est transformé depuis son coup franc contre Lille. On dirait que ça l’a fait redescendre de son nuage de la Coupe du monde. Il court à nouveau un peu et cela fait un bien énorme au Paris Saint-Germain », explique, dans Le Parisien, Jérôme Alonzo, tandis que Guillaume Hoarau est lui aussi convaincu que l’attaquant tricolore va renverser la donne. « Attention, le Bayern ce n’est pas l’OM. Les Allemands ne vont pas jouer face à Paris avec une défense suicide comme l’a fait Marseille. Mais j’ai aussi l’impression qu’une certaine suffisance se dégage du Bayern après le match aller. Tout dépendra de Mbappé car il n’y a qu’un seul but à remonter », rappelle l’ancien buteur du PSG. Et même en Allemagne, on est également inquiet face à celui qui a été tout proche de renverser la finale du Mondial 2022 contre l'Argentine à lui tout seul.

S'exprimant dans le média allemand, Web.de, le correspondant de RTL a Munich a reconnu que le Bayern Munich devait se méfier de l'arme fatale du Paris Saint-Germain. « A 1-0, tout est possible pour le PSG, surtout avec Mbappé d'entrée. A 24 ans, il est le meilleur joueur du monde. En Allemagne, on aime Erling Haaland, mais Haaland n’est pas au top dans les grands matchs. Mbappé n'a pas peur de ses adversaires, plus il a de pression et plus il est fort. Il est incroyablement motivé (...) Mbappé ne parle pas souvent à la presse, mais quand il le fait, il ne laisse rien au hasard. Lorsqu'il a quitté le terrain du Parc des Princes après le match aller, il a déclaré : Ce n'est pas si mal, on s'en sortira », a expliqué le journaliste. Du côté du Bayern Munich, Thomas Müller, qui n'est pas le dernier à rouler des mécaniques, avoue quand même que la star française du PSG est un phénomène mondial. « Mbappé est un joueur qui représente un danger absolu pour nous. C’est lui qui marque le plus de buts pour Paris, il faut réfléchir à comment l'arrêter. C’est peut-être actuellement le joueur de différence par excellence », a reconnu le vice-capitaine allemand du leader de Bundesliga, avant quand même de dire qu'il pensait que le Bayern pouvait contrarier Mbappé et le PSG. On ne refera pas Thomas Müller.