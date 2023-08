Mbappé provoque le PSG, la réaction est impitoyable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au repos durant ce week-end, avant la reprise de l'entraînement lundi à Poissy, Kylian Mbappé a choisi de voyager. Mais le numéro 7 du Paris Saint-Germain, dont on sait qu'il maîtrise sa communication, a décidé d'enflammer les réseaux sociaux et de faire grimper l'agacement des supporters du PSG.

Depuis qu’il a été placé dans le loft du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de changer sa manière de communiquer. Déjà en s’arrêtant pour signer des autographes aux supporters présents à la sortie du nouveau centre d’entraînement, ce qu’il ne faisait jamais avant, mais aussi en se montrant plus présent sur son compte Instagram. Que ce soit pour faire la promotion d’un de ses équipementiers, ou bien pour témoigner de sa présence dans un établissement de Monaco la semaine passée, l’attaquant français du PSG s’active et chacun veut voir des indices concernant son avenir. Mais ce samedi, c’est Rodrygo, l’attaquant brésilien du Real Madrid, qui a mis le feu en diffusant, via une story, une photo où on le voit en compagnie de Kylian Mbappé lors d’une soirée en Sardaigne. Une image qui a déchaîné les supporters madrilènes et consterné ceux du Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes -RG11🇧🇷⚡ (@rodrigogoes.11)

Tandis que la situation n'a jamais été aussi tendue entre le champion du monde 2018 et Nasser Al-Khelaifi, une majorité de supporters parisiens a jugé que laisser Rodrygo mettre en ligne cette publication était une provocation de plus, et probablement de trop pour Kylian Mbappé. Alors que l'entourage de ce dernier est soupçonné par les dirigeants parisiens d'avoir fait fuiter en Espagne un gros mensonge sur le désir de Luis Enrique de quitter déjà le PSG, ce cliché a remis de l'huile sur le feu, d'autant que l'on prête l'intention au président parisien de laisser son attaquant vedette dans le loft à l'occasion de la reprise de la Ligue 1, dimanche prochain contre Lorient. Sur les réseaux, Kylian Mbappé commence à se mettre le public du Parc des Princes sérieusement à dos.

Les supporters du PSG furieux contre Mbappé

Si en Espagne, les médias et les supporters du Real Madrid se sont délectés de voir Rodrygo faire ami-ami avec Kylian Mbappé, en France, c'est nettement moins le cas. « Laissez-le dans les indésirables à vie », « Quand Kyky va arrêter sa course au milieu de terrain parce qu'il ne lui a pas fait de passe, ça fera moins de story insta !! », « Madrid, comme vous pouvez le constater, il va cirer le banc chez nous toute la saison, puisque nous ne voulons pas d'un joueur égoïste..... C’est simple, arrêter vos enfantillages et poser le cash afin qu’il dégage de chez nous », « Mbappé reste le meilleur joueur, mais il n'est plus respectable. C'était pourtant sa principale originalité » sont quelques-uns des commentaires les plus courtois à l'encontre de Kylian Mbappé en provenance de fans parisiens.

Il est clairement temps que quelque chose se passe, car à ce rythme-là, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vont finir par être les deux perdants d'une histoire qui est déjà terminée, mais qui se finit mal. Le Parisien ayant par ailleurs confirmé que la direction des champions de France avait fermement décidé que Mbappé resterait dans le loft en Ligue 1, seul le Real Madrid peut débloquer la situation en faisant une offre au PSG. Cela tombe bien, le quotidien francilien révèle ce samedi soir que cela pourrait arriver après le 15 août, alors que l'on sera entré dans les deux dernières semaines du mercato. Si l'offre madrilène est réellement à la hauteur, alors l'histoire pourrait se finir de manière courtoise faute d'être glorieuse.