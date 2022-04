Mbappé prolongé au PSG, Madrid veut humilier le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La perspective d'une prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ne paraît pas inquiéter le Real Madrid, Du côté espagnol, on pense que tout cela est juste de la communication pour finir tranquillement la saison en France.

Le voyage fait la semaine passée par la famille de Kylian Mbappé à Doha a remis en ébullition ce dossier. Du côté du Paris Saint-Germain, et des proches de l’attaquant français, on dit et on répète que ce dernier n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, et s’il finira par prolonger pour une courte durée son contrat avec le champion de France. Samedi soir, dans la foulée du titre parisien, l’ancien Monégasque a tourné les talons lorsque la question sur ce sujet lui a été posée, ne souhaitant visiblement plus trop en dire sur ce dossier hautement symbolique.

Mais Leonardo a répété qu’effectivement la star réfléchissait et qu’il fallait juste être patient. « Kylian parle et dit les choses clairement. Je crois vraiment ce qu'il dit. Il est dans une profonde réflexion. Je pense qu'il n'a pas pris sa décision. Il sait ce qu'on veut, on sait ce qu'il pense. C'est pour ça que je pense que c'est une question de timing. Il est dans une profonde réflexion pour prendre la meilleure décision », a confié le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Tout cela pourrait inquiéter le Real Madrid, mais visiblement ce n’est pas le cas.

Le PSG croit au miracle pour Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

48 heures après le sacre du PSG et de Kylian Mbappé en Ligue 1, le joueur de 23 ans ayant décroché-là son cinquième titre de Champion de France en six saisons (4 avec le PSG, 1 avec Monaco), du côté espagnol, on rigole presque cette soi-disant réflexion. Marca et The Athletic expliquent que Florentino Perez n’est pas du tout en sueur en apprenant que l’attaquant français réfléchissait encore à son avenir et ne communiquait pas du tout sur ce thème. Le patron de la Casa Blanca pense qu’en fait tout cela est un artifice utilisé par le clan Mbappé pour ne pas à passer une mauvaise fin de saison avec le Paris Saint-Germain, les supporters et les médias. Madrid a vu que la température était bouillante entre le club français et ses Ultras, et on est convaincu, du côté de Santiago-Bernabeu, que l’attaquant français ne veut pas mettre de l’huile sur le feu en annonçant top tôt son départ.

Un 🔟e titre 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙦𝙪𝙚 ! Retour sur l'ensemble des sacres de Champion de France du @PSG_inside en images 🏆🤩



𝟏𝟗𝟖𝟔 - 𝟏𝟗𝟗𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟑 - 𝟐𝟎𝟏𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟓 - 𝟐𝟎𝟏𝟔 - 𝟐𝟎𝟏𝟖 - 𝟐𝟎𝟏𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟐



🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/QYyrHLZqqg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 24, 2022

Autrement dit, les Merengue pensent que le Qatar se fait doucement et poliment berner par Kylian Mbappé et il ne faut aucun doute que ce dernier va bien signer son prochain contrat avec Madrid. « Au Real Madrid, ils restent absolument calmes avec tout ce qui concerne Mbappé. Il y a un accord et un pacte. Le Français ne fera pas de déclaration officielle tant qu'il n'aura pas disputé le dernier match de la saison et les dirigeants madrilènes sont d'accord avec lui », précise Jose Felix Diaz dans Marca. Le joueur devrait donc communiquer au soir de la 38e journée de Ligue 1, une fois qu'il aura joué son dernier match avec le PSG au Parc des Princes, ce sera contre Metz, probablement déjà relégué lorsque la rencontre se disputera. Ce soir-là, Nasser Al-Khelaifi et Paris ont prévu d'organiser la grande fête pour le 10e titre de Champion de France avec le public parisien. Le club espagnol est persuadé que cette grande soirée sera rapidement ternie par l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Un camouflet que Florentino Perez rêve d'infliger au Qatar, après celui infligé en Ligue des champions.