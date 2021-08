Mbappé ou pas, Pierre Ménès conseille le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid pense pouvoir faire signer Kylian Mbappé d'ici mardi minuit, mais pour Pierre Ménès, le patron des Merengue a probablement mieux à faire de son argent cette saison.

Florentino Perez est considéré comme l’un des maîtres du mercato en Espagne lorsqu’il s’agit de recruter dans les derniers moments du marché. Car malgré tout le respect que l’on doit au président du Real Madrid, il a aussi réalisé de vraies mauvaises opérations, l’exemple d’Eden Hazard étant là pour le rappeler. S’il est impossible de classer Kylian Mbappé dans la catégorie des renforts à risques, il est clair que les 180 millions d’euros que Madrid est prêt à mettre pour s’offrir le joueur du Paris Saint-Germain sont un investissement gigantesque alors que Mbappé sera libre de signer où il le souhaite en juin prochain. Pour Pierre Ménès, la Casa Blanca se plante dans sa stratégie et l’ancien homme fort du Canal Football Club explique pourquoi.

Question naïve : si ça bloque avec Mbappe et que le Real a 180 millions à dépenser pourquoi ne pas se positionner sur Haaland? — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 30, 2021

Pierre Ménès estime en effet que le Real Madrid aurait tout intérêt à miser la même somme cet été sur Erling Haaland, en attendant de recruter Kylian Mbappé dans un an, puisque Florentino Perez est persuadé que ce dernier ne prolongera pas au PSG. Via Twitter, le journaliste a donné sa version. « Question naïve : si ça bloque avec Mbappé et que le Real a 180 millions à dépenser pourquoi ne pas se positionner sur Haaland ? Dortmund ne veut pas vendre ? A 150 millions ? Ça m’étonnerait (...) Qui je prendrai moi ? Mbappé libre dans un an (...) La volonté de Mbappé il me semble qu’on l’a vu hier », a fait remarquer Pierre Ménès à quelques heures de la fin de l'ultimatum du Real Madrid au Paris Saint-Germain.