Mbappé ne partira pas libre, le PSG s’y oppose

Par Eric Bethsy

Pour le moment opposé à une prolongation de contrat, Kylian Mbappé pourrait partir libre à l’été 2024. Une perspective que le Paris Saint-Germain refuse d’envisager. Dans les mois à venir, le club de la capitale fera le maximum pour convaincre son attaquant de se réengager.

Nouvelle révolution au Paris Saint-Germain. Malgré le titre remporté en Ligue 1, le pensionnaire du Parc des Princes a terminé la saison avec un sentiment d’échec, et avec la volonté de changer les choses pendant l’été. Ainsi, l’entraîneur Christophe Galtier devrait laisser la place à un nouveau coach. Tandis que certains joueurs importants ne seront pas retenus. Enfin, le conseiller football Luis Campos a pour objectif de bâtir un effectif plus compétitif autour de Kylian Mbappé. Et ce malgré la situation contractuelle de l’attaquant.

Pour rappel, l’internationale français, qui refuse d’activer l’option pour une année supplémentaire, et que l’on sait dans le viseur du Real Madrid, pourrait partir libre à l’été 2024. Un internaute du site du Parisien s’est donc interrogé sur la pertinence de construire autour d’un joueur potentiellement partant dans un an. « N'est-ce pas plus dangereux de construire une équipe sans Mbappé aujourd'hui ? Tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe », lui a répondu le journaliste Benjamin Quarez, pas certain que l’ancien Monégasque quitte le Paris Saint-Germain l’année prochaine.

Le PSG ne lâchera rien

Selon lui, la direction francilienne va faire le maximum pour tenter de convaincre sa star. « Au club, on a fait le constat que la MNM, bien qu'alléchante sur le papier, apportait un certain déséquilibre à l'équipe, a relayé le spécialiste. Avec le départ de Messi, tu vas penser ton attaque différemment. En l'état, rien ne dit que Mbappé (intransférable cet été) partira l'an prochain. La question de sa prolongation va évidemment être un sujet pour les mois à venir. » Le feuilleton Kylian Mbappé est donc relancé.